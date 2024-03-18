В губахинском ДК простятся с убитым участником СВО

Завтра, 19 марта, с 10:00 до 12:00 во дворце культуры «Северный» (ул. Мира, 28) состоится прощание с погибшим на СВО Игорем Саначевым. В пресс-службе администрации Губахинского городского округа сообщают, что извещение о смерти мужчины пришло из военкомата. При этом обстоятельства гибели Саначева, его возраст и информация об оставшихся родственников не указаны.