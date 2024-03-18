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Власти Губахи сообщили о гибели местного жителя на СВО

В губахинском ДК простятся с убитым участником СВО

18 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI

Власти Губахи сообщили о гибели местного жителя на СВО

Дата гибели и возраст мужчины в сообщении властей не указываются.

Завтра, 19 марта, с 10:00 до 12:00 во дворце культуры «Северный» (ул. Мира, 28) состоится прощание с погибшим на СВО Игорем Саначевым. В пресс-службе администрации Губахинского городского округа сообщают, что извещение о смерти мужчины пришло из военкомата. При этом обстоятельства гибели Саначева, его возраст и информация об оставшихся родственников не указаны.

СВО началась более двух лет назад, с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших публикуют местные власти, родственники и администрации учебных заведений, где учились будущие участники спецоперации.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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