В марте в Перми стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,6%

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
В Перми средняя стоимость вторичного жилья в марте составила 103,8 тыс. рублей за 1 кв. м. По сравнению с февралем цены на «вторичку» за месяц снизились на 0,6%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики».
В феврале вторичное жилье в краевой столице стоило в среднем 104,4 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом за год цены в этом сегменте недвижимости выросли на 14%. В марте 2023 г. фиксировалась цена в 90,8 тыс. рублей за 1 кв. м.
Динамика цен на вторичное жилье в Перми отвечает федеральному тренду, отмечают эксперты. Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупных региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте составила 142,8 тыс. рублей за кв. м, увеличившись за месяц на 0,5%. В условиях сокращения спроса региональные рынки вторичной недвижимости России замерли: аналитики не фиксируют ни выраженного роста, ни снижения средних цен.