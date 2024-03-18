В марте в Перми стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,6%

В феврале вторичное жилье в краевой столице стоило в среднем 104,4 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом за год цены в этом сегменте недвижимости выросли на 14%. В марте 2023 г. фиксировалась цена в 90,8 тыс. рублей за 1 кв. м.