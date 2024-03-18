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В Перми на несколько месяцев закрыли движение трамваев по улице Борчанинова

В Перми на несколько месяцев закрыли движение трамваев по улице Борчанинова

18 марта 2024, 08:42
Фото: t.me/transportperm
Работы должны завершиться в начале лета.

В Перми с 18 марта закрылось движение трамваев по улице Борчанинова На участке от Пушкина до Петропавловской сейчас проводятся работы по обновлению трамвайных путей. Реконструкция будет продолжаться до начала лета 2024 года.

Подрядчик должен заменить контактную сеть, рельсы, планируется установить высокие посадочные платформы, новые остановки. Ожидается, что после завершения работ во время движения трамваев должно стать меньше шума, так как используют резиновые прокладки.

Фото: t.me/transportperm
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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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