В Перми начались рейды по выявлению продажи табака в павильонах

Введение запрета на продажу табачных изделий в нестационарных объектах поможет снизить нелегальную продажу таких изделий, а также обеспечить эффективный контроль и предотвращение фактов их продажи в НТО. Запрет введен также из-за того, что, зачастую, в нестационарных торговых объектах ведется продажа контрафактной, немаркированной табачной продукции, которая продаётся с нарушением требований федерального закона и может быть опасна для жизни и здоровья потребителя