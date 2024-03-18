В Перми начались рейды по выявлению продажи табака в павильонах

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В Перми вступил в силу закон о запрете продажи табачной продукции в нестационарных торговых объектах. Пермяки могут сообщать о нарушениях в районные администрации или департамент экономики и промышленной политики, сообщают в мэрии.
С начала марта запрещена розничная торговля в павильонах табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами и электронными устройствами для курения. Вступил в силу региональный закон запрещающий стимулирование продажи табака посредством использования архитектурно-художественной подсветки или вывески.
Введение запрета на продажу табачных изделий в нестационарных объектах поможет снизить нелегальную продажу таких изделий, а также обеспечить эффективный контроль и предотвращение фактов их продажи в НТО. Запрет введен также из-за того, что, зачастую, в нестационарных торговых объектах ведется продажа контрафактной, немаркированной табачной продукции, которая продаётся с нарушением требований федерального закона и может быть опасна для жизни и здоровья потребителя
Специалисты районных администраций начали проводить рейды по пресечению фактов незаконной торговли в павильонах. Так, рейды были проведены в Индустриальном, Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. Как показали рейды, некоторые из объектов торговли завершили работу по продаже табачной продукции, другие перепрофилировались.
Заметим, что розничная торговля продукцией в павильонах повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.
Жители Перми могут сообщать о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых объектах в районные администрации по телефонам:
— Администрация Дзержинского района 246-51-32;
— Администрация Индустриального района 227-92-39, 227-92-53;
— Администрация Кировского района 205-62-24;
— Администрация Ленинского района 212-14-60;
— Администрация Мотовилихинского района 260-11-72;
— Администрация Орджоникидзевского района 263-53-24;
— Администрация Свердловского района 241-31-78;
— Администрация поселка Новые Ляды 295-85-67.
Также сообщать о нарушениях жители могут в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми по телефону: 212-45-38.