В Перми за неделю произошло девять ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
За минувшую неделю, с 11 по 17 марта, в Перми зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В них 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГИБДД Перми.
Кроме того, за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2182 правонарушения. В частности, выявлено 49 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 17 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и шесть человек сели за руль с признаками опьянения повторно.
Также остановлены 23 водителя, которые управляли транспортом, не имея водительского удостоверения, выявлено 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения
Остановлены 121 автомобиль с нарушениями правил тонировки. Выявлено 96 нарушений правил перевозки детей. 311 раз пермские водители не предоставили преимущества пешеходам, а сами пешеходы нарушили правила 301 раз.