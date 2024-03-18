В Перми за неделю произошло девять ДТП с пострадавшими

Кроме того, за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2182 правонарушения. В частности, выявлено 49 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 17 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и шесть человек сели за руль с признаками опьянения повторно.