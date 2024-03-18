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В Перми за неделю произошло девять ДТП с пострадавшими

В Перми за неделю произошло девять ДТП с пострадавшими

18 марта 2024, 06:27
Фото: 1MI
Различные травмы получили десять человек, из которых двое несовершеннолетних.
Сюжет
Дтп

За минувшую неделю, с 11 по 17 марта, в Перми зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В них 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГИБДД Перми.

Кроме того, за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2182 правонарушения. В частности, выявлено 49 водителей, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 17 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и шесть человек сели за руль с признаками опьянения повторно.

Также остановлены 23 водителя, которые управляли транспортом, не имея водительского удостоверения, выявлено 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения

Остановлены 121 автомобиль с нарушениями правил тонировки. Выявлено 96 нарушений правил перевозки детей. 311 раз пермские водители не предоставили преимущества пешеходам, а сами пешеходы нарушили правила 301 раз.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Гибдд#Статистика
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