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В Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки

В Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки

18 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI
От продажи 96,3 тыс. куб. м. лесоматериала в региональный бюджет поступит 75,1 млн. рублей.

В Прикамье по итогам аукциона было продано 36 лесосек. Торги по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель лесного фонда прошли 15 марта в электронной форме на платформе АО «Сбербанк — АСТ». Объекты будут реализованы субъектами малого и среднего бизнеса для заготовки древесины. Об этом сообщило Минприроды Пермского края на своем официальном сайте.

Объем заготовки древесины на 36 участках земли для вырубки составляет 96,3 тыс. куб. м. В общей сложности на продажу было выставлено 44 лесосеки (аукционных единицы) с объемом заготовки лесоматериала в 108,5 тыс. куб. м.

Денежные средства от продажи поступят на счет федерального бюджета в размере 18,7 млн. рублей, в региональный бюджет — 75,1 млн. рублей.

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