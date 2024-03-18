В Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки

В Прикамье по итогам аукциона было продано 36 лесосек. Торги по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель лесного фонда прошли 15 марта в электронной форме на платформе АО «Сбербанк — АСТ». Объекты будут реализованы субъектами малого и среднего бизнеса для заготовки древесины. Об этом сообщило Минприроды Пермского края на своем официальном сайте.