В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки

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Утром 17 марта в речку Гусянка в пермском микрорайоне Владимирский из-за сброшенной нефтесодержащей жидкости погибли дикие утки, зимующие на реке. Об этом местные жители написали в соцсетях.
Жидкость была слита недалеко от пешеходного моста с автомобиля КАМАЗ на глазах у местной жительницы, выгуливающей собаку. Из-за этого пострадали утки. Несколько особей погибло. Природоохранная инспекция взяла обращение в работу, сообщает «Новый компаньон».
Водный объект находится в границах особо охраняемой природной территории. Информация о загрязнении была передана в государственную инспекцию Пермского края по экологии и краевое министерство природных ресурсов. В минприроды запланировали выезд инспектора на место ЧП 18 марта, пишет издание.