properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки

В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки

18 марта 2024, 04:59
Фото: ВКонтакте/Подслушано Загарье
В речку Гусянка грузовик слил нефтесодержащую жидкость.

Утром 17 марта в речку Гусянка в пермском микрорайоне Владимирский из-за сброшенной нефтесодержащей жидкости погибли дикие утки, зимующие на реке. Об этом местные жители написали в соцсетях.

Жидкость была слита недалеко от пешеходного моста с автомобиля КАМАЗ на глазах у местной жительницы, выгуливающей собаку. Из-за этого пострадали утки. Несколько особей погибло. Природоохранная инспекция взяла обращение в работу, сообщает «Новый компаньон».

Водный объект находится в границах особо охраняемой природной территории. Информация о загрязнении была передана в государственную инспекцию Пермского края по экологии и краевое министерство природных ресурсов. В минприроды запланировали выезд инспектора на место ЧП 18 марта, пишет издание.

Читайте также:
Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленениюПропал в начале марта. Найден погибшим 41-летний пермякУчасток Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
#Общество#Пермь#Экология#Владимирский#Загрязнение#Загрязнение рек#Загрязнение реки#Гибель птиц
Подпишитесь
Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?
Сегодня, 09:15
Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома
Сегодня, 08:04
Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборы
Сегодня, 05:35
В Перми на несколько месяцев закрыли движение трамваев по улице Борчанинова
Сегодня, 08:42
После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа
Сегодня, 06:10
Пермяки заметили дирижабль над городом, зачем его поднимали в воздух? Отвечает мэрия
Сегодня, 06:59