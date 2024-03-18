В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки

Жидкость была слита недалеко от пешеходного моста с автомобиля КАМАЗ на глазах у местной жительницы, выгуливающей собаку. Из-за этого пострадали утки. Несколько особей погибло. Природоохранная инспекция взяла обращение в работу, сообщает «Новый компаньон».