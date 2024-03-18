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В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении товаров со склада маркетплейса

18 марта 2024, 11:10
По информации, полученной от начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, подозреваемый в хищении товаров с склада маркетплейса был задержан в Подмосковье.

Этим человеком оказался 23-летний работник склада. В отношении него была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а также возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее специалист службы безопасности одной из площадок онлайн-торговли обратился в полицию с заявлением. Он сообщил о пропаже товаров на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Кража затронула наушники, мобильные телефоны и планшет.

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