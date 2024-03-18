В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении товаров со склада маркетплейса

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Этим человеком оказался 23-летний работник склада. В отношении него была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а также возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее специалист службы безопасности одной из площадок онлайн-торговли обратился в полицию с заявлением. Он сообщил о пропаже товаров на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Кража затронула наушники, мобильные телефоны и планшет.