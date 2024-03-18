В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении товаров со склада маркетплейса

По информации, полученной от начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, подозреваемый в хищении товаров с склада маркетплейса был задержан в Подмосковье.