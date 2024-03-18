В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

В служебном автомобиле мужчина положил на консоль 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности. «Госавтоинспектор неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако гражданин не оставил попыток уйти от ответственности таким образом», сообщает пресс-служба ведомства.