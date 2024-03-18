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В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дать взятку ГИБДД

В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

18 марта 2024, 07:15
Фото: properm.ru

В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дать взятку ГИБДД

Сотрудник ГИББД не раз предупредил мужчину об уголовной ответственности за совершение взятки, однако водителя это не смутило.

В Пермском крае осудили 52-летнего мужчину за попытку дачи взятки сотрудника ГИБДД. Сотрудниками полиции Оханского городского округа завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Челябинской области. Об этом сообщает ГУ МВД Прикамья.

В январе 2023 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ГАЗ. Установлено, что у водителя отсутствовала диагностическая карта о прохождении техосмотра, подтверждающей допуск к участию транспортного средства в дорожном движении. Гражданину предложили пройти в патрульную машину для составления протокола о нарушении.

В служебном автомобиле мужчина положил на консоль 500 рублей в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности. «Госавтоинспектор неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако гражданин не оставил попыток уйти от ответственности таким образом», сообщает пресс-служба ведомства.

Далее сотрудник ГИБДД сообщил об инциденте в дежурную часть и своего непосредственному руководству. Гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел правоохранительных органов. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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