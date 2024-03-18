В Прикамье простились с молодым военным, убитым на СВО в октябре 2023 года

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В Пермском крае простились с 28-летним военным, убитым на специальной военной операции. Валерий Балахонов родился 23 декабря 1994 года в поселке Калинино. Окончил школу, затем индустриальный техникум. С 2013 по 2014 годы служил в армии в должности разведчика, затем был старшим стрелком.
На СВО военный попал по контракту, был командиром боевой машины мотострелкового взвода. Младший сержант убит 19 октября 2023 года, но простились с ним только 15 марта 2024 года, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов в социальных сетях.