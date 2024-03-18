В Прикамье простились с молодым военным, убитым на СВО в октябре 2023 года

В Пермском крае простились с 28-летним военным, убитым на специальной военной операции. Валерий Балахонов родился 23 декабря 1994 года в поселке Калинино. Окончил школу, затем индустриальный техникум. С 2013 по 2014 годы служил в армии в должности разведчика, затем был старшим стрелком.