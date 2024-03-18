Воскресенье стало самым теплым днем в Пермском крае с начала года

На северо-западе и на севере было теплее всего — в Гайнах +8,3°, в Косе +8°, в Кочево +8,1°, а в Чердыни +7,8°. В Чердыни установлен новый суточный рекорд тепла для 17 марта — рекорд 2015 года перекрыт на 0,4°. В Перми максимум составляет +6°, что на 3,2° ниже рекордного значения, зафиксированного в 2023 году. Уже сегодня, 18 марта, синоптики обещают существенное похолодание на севере Прикамья, однако юга это не коснется — там ожидается +5…+7°.