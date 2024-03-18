Возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки от глыбы льда в Березниках

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 15:01
В Березниках следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате падения на нее льда с крыши жилого дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Следственными органами по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).
По данным следкома, 18 марта возле дома, расположенного на Советском проспекте произошло падение льда с крыши дома на проходившую рядом женщину. В результате потерпевшей были причинены травмы, несовместимые с жизнью. Следствие считает, что падение произошло вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома,
Следователями проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.
В СУ СКР напоминают, что «в связи с потеплением, характеризующимся таянием снега, неконтролируемым падением снега и наледи с выступающих частей зданий, жителям края, контролирующим органам и хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание и благоустройство территорий, необходимо принять меры к исключению травматизма и гибели детей и взрослых».