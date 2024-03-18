Возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки от глыбы льда в Березниках

По данным следкома, 18 марта возле дома, расположенного на Советском проспекте произошло падение льда с крыши дома на проходившую рядом женщину. В результате потерпевшей были причинены травмы, несовместимые с жизнью. Следствие считает, что падение произошло вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома,