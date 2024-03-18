«Врач от бога!» После долгой болезни скончался экс-глава роддома в Березниках

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Пермском крае 17 марта после продолжительной болезни скончался экс-глава роддома в Березниках. 75-летнего Льва Вайнберга не стало после продолжительной болезни.
Он родился в Пскове. В 1971 году поступил в Пермским государственный медицинский институт на лечебный факультет. Затем по распределению приехал работать в Березники. В краевой больнице Вагнера отмечают, что почти весь трудовой пут Вайнберга был связан с родильным домом в Березниках, в котором он начал работать с 1978 года.
В 1983 году Лев Вайнберг возглавил женскую консультацию, в 1989 году — родильное отделение. В 2004 году возглавил родильный дом, которым руководил до 2008 года. Затем работал заместителем главврача по экспертизе временной нетрудоспособности, в 2009 году был переведен врачом-акушером-гинекологом родильного отделения.
В сфере медицины Лев Вайнберг проработал более 40 лет, в 2019 году он ушел на пенсию. За время работы он получил почетные грамоты и благодарственные письма от краевого Минздрава и администрации Березников.
Хорошее о враче пишут в группе березниковской больницы как его бывшие пациентки, так и коллеги: