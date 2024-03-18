«Врач от бога!» После долгой болезни скончался экс-глава роддома в Березниках

Он родился в Пскове. В 1971 году поступил в Пермским государственный медицинский институт на лечебный факультет. Затем по распределению приехал работать в Березники. В краевой больнице Вагнера отмечают, что почти весь трудовой пут Вайнберга был связан с родильным домом в Березниках, в котором он начал работать с 1978 года.