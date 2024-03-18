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После долгой болезни скончался экс-глава роддома в Березниках Лев Вайнберг

«Врач от бога!» После долгой болезни скончался экс-глава роддома в Березниках

18 марта 2024, 10:59
Фото: vk.com/hospital59

После долгой болезни скончался экс-глава роддома в Березниках Лев Вайнберг

Последние несколько лет специалист был на пенсии.

В Пермском крае 17 марта после продолжительной болезни скончался экс-глава роддома в Березниках. 75-летнего Льва Вайнберга не стало после продолжительной болезни.

Он родился в Пскове. В 1971 году поступил в Пермским государственный медицинский институт на лечебный факультет. Затем по распределению приехал работать в Березники. В краевой больнице Вагнера отмечают, что почти весь трудовой пут Вайнберга был связан с родильным домом в Березниках, в котором он начал работать с 1978 года.

В 1983 году Лев Вайнберг возглавил женскую консультацию, в 1989 году — родильное отделение. В 2004 году возглавил родильный дом, которым руководил до 2008 года. Затем работал заместителем главврача по экспертизе временной нетрудоспособности, в 2009 году был переведен врачом-акушером-гинекологом родильного отделения.

В сфере медицины Лев Вайнберг проработал более 40 лет, в 2019 году он ушел на пенсию. За время работы он получил почетные грамоты и благодарственные письма от краевого Минздрава и администрации Березников.

Хорошее о враче пишут в группе березниковской больницы как его бывшие пациентки, так и коллеги:

  • «Как жаль что уходят хорошие люди. В памяти у меня Лев Аркадьевич, останется добрым, позитивным человеком»;
  • «Соболезную, работала с ним во втором родильном отделении. Врач от бога!»;
  • «Царство небесное. Замечательный доктор, принимал у меня первые роды, с таким врачом не страшно было рожать»;
  • «Лично благодарна ему за сына, которого он просто спас. Роды были тяжелые, прилежание ножками и обвитие пуповиной. При всем этом у меня лично сложный митральный порок сердца и рожать нельзя было. Благодарна ему за свою жизнь и жизнь малыша. Скорблю со всеми».
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