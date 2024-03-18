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Published Сегодня, 03:45

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В Пермском крае Путин получил от пермяков 84% голосов на выборах президента РФ

За кого голосовали пермяки на выборах президента? Таблица, которая все объясняет

18 марта 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Пермском крае Путин получил от пермяков 84% голосов на выборах президента РФ

Подсчет голосов практически завершился.
Сюжет
Выборы

В Пермском крае на выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин, судя по предварительным данным, опубликованным на портале «ГАС Выборы».

По данным на 5:12 18 марта, за него проголосовали почти 1,2 млн человек — 84%. Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ) — 5,30% и 74 тыс. голосов, на третьем месте расположился Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,80% и 67 тыс. голосов. На последнем месте находится Владислав Даванков — 4,06% и 57 тыс. голосов. 17 тыс. бюллетеней были признаны недействительными.

Несмотря на то, что по региону Даванков получил лишь четвертое место, в большинстве районов Перми он занимает второе место. На сайте Даванкова сказано, что он мечтает о великой и мирной России.

«Но для меня величие — это когда страну не только боятся из-за военной мощи, но и уважают за прорывы в науке и технологиях, спортивные и культурные достижения», — сказано на сайте кандидата.
Район Путин Даванков Слуцкий Харитонов
Дзержинский 83% 5,79% 4,82% 4,17%
Индустриальный 85% 5,39% 3,55% 4,72%
Ленинский 80,70% 8,64% 3,73% 4,95%
Кировский 84,98% 4,08%

5,35%

 4,24%
Мотовилихинский 83,35% 5,51% 5,51% 4,10%
Орджоникидзевский 84,10% 4,17% 5,03% 5,36%
Свердловский 82,85% 6,08% 3,60% 5,44%

По данным ЦИК, на 6:04 по московскому времени в РФ обработано уже 99,01% протоколов. Первое место занимает Путин с 87,33%, Харитонов — 4,31%, Даванков — 3,79%, Слуцкий 3,19%.

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