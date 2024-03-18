За кого голосовали пермяки на выборах президента? Таблица, которая все объясняет

По данным на 5:12 18 марта, за него проголосовали почти 1,2 млн человек — 84%. Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ) — 5,30% и 74 тыс. голосов, на третьем месте расположился Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,80% и 67 тыс. голосов. На последнем месте находится Владислав Даванков — 4,06% и 57 тыс. голосов. 17 тыс. бюллетеней были признаны недействительными.