За кого голосовали пермяки на выборах президента? Таблица, которая все объясняет

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В Пермском крае на выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин, судя по предварительным данным, опубликованным на портале «ГАС Выборы».
По данным на 5:12 18 марта, за него проголосовали почти 1,2 млн человек — 84%. Второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ) — 5,30% и 74 тыс. голосов, на третьем месте расположился Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4,80% и 67 тыс. голосов. На последнем месте находится Владислав Даванков — 4,06% и 57 тыс. голосов. 17 тыс. бюллетеней были признаны недействительными.
Несмотря на то, что по региону Даванков получил лишь четвертое место, в большинстве районов Перми он занимает второе место. На сайте Даванкова сказано, что он мечтает о великой и мирной России.
«Но для меня величие — это когда страну не только боятся из-за военной мощи, но и уважают за прорывы в науке и технологиях, спортивные и культурные достижения», — сказано на сайте кандидата.
|Район
|Путин
|Даванков
|Слуцкий
|Харитонов
|Дзержинский
|83%
|5,79%
|4,82%
|4,17%
|Индустриальный
|85%
|5,39%
|3,55%
|4,72%
|Ленинский
|80,70%
|8,64%
|3,73%
|4,95%
|Кировский
|84,98%
|4,08%
|
5,35%
|4,24%
|Мотовилихинский
|83,35%
|5,51%
|5,51%
|4,10%
|Орджоникидзевский
|84,10%
|4,17%
|5,03%
|5,36%
|Свердловский
|82,85%
|6,08%
|3,60%
|5,44%
По данным ЦИК, на 6:04 по московскому времени в РФ обработано уже 99,01% протоколов. Первое место занимает Путин с 87,33%, Харитонов — 4,31%, Даванков — 3,79%, Слуцкий 3,19%.