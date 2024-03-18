«Зебра» у пермского ЦУМа мешает движению транспорта. Почему ее не убрали

В ответе на запрос корреспондента Properm.ru, в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» (ЦБДД) подтвердили, что перенос «зебры» был предусмотрен в проектном решении по изменению организации движения на участке ул. Ленина от Парковой до площади Гайдара. Проект учитывали при проведении ремонта в 2021–2023 годах. Работы по перемещению перехода указаны в проектной документации, разработанной ООО «ПФ Орта». Помимо этого, администрация Ленинского района Перми информировала МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», что планировала перенести «зебру» на прежнее место в июле–августе 2022 года. Однако этого так и не произошло.