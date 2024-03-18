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Власти пояснили, почему не вернули на старое место «зебру» у ЦУМа Перми

«Зебра» у пермского ЦУМа мешает движению транспорта. Почему ее не убрали

18 марта 2024, 10:07
Фото: properm.ru

Власти пояснили, почему не вернули на старое место «зебру» у ЦУМа Перми

При текущем расположении пешеходного перехода водители не могут проехать дальше по улице Ленина и создают помеху движущимся по Компросу автомобилям.

Пешеходный переход в центре Перми, находящийся на перекрестке ул. Ленина и Комсомольского проспекта, более трех лет не могут перенести на прежнее место — ближе к автобусной остановке на ул. Ленина.

В ответе на запрос корреспондента Properm.ru, в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» (ЦБДД) подтвердили, что перенос «зебры» был предусмотрен в проектном решении по изменению организации движения на участке ул. Ленина от Парковой до площади Гайдара. Проект учитывали при проведении ремонта в 2021–2023 годах. Работы по перемещению перехода указаны в проектной документации, разработанной ООО «ПФ Орта». Помимо этого, администрация Ленинского района Перми информировала МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», что планировала перенести «зебру» на прежнее место в июле–августе 2022 года. Однако этого так и не произошло.

Раньше переход располагался дальше от перекрестка.Раньше переход располагался дальше от перекрестка.
Раньше переход располагался дальше от перекрестка.
Фото: Google Maps

Еще в сентябре 2020 года начальник Пермской дирекции дорожного движения (сейчас — заместитель директора ЦБДД Пермского края) Максим Кис назвал решение о переносе пешеходного перехода на перекрестке Компроса и ул. Ленина своей ошибкой. Также он заявлял, что в 2021 году при ремонте ул. Ленина ошибка будет исправлена, и «зебра» вернется на прежнее место. В Пермской дирекции дорожного движения сообщали, что переход перенесли в целях повышения безопасности пешеходов. По информации Properm.ru, также дирекция планировала перенести светофоры.

После запроса Properm.ru в региональном ЦБДД попросили начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрия Мясоедова пояснить причины, по которым пешеходный переход не вернули на прежнее место. Также главу департамента обязали рассмотреть возможность проведения работ в ходе исполнения муниципального контракта по реконструкции ул. Ленина, заключенного 1 мая 2022 года.

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Позже в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми в ответе на запрос Properm.ru сообщили, что работы на участке капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырская до Екатерининской выполнялись строго в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «СТ Центр». В перечень работ входило и обустройство пешеходного перехода на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Ленина. Акт ввода в эксплуатацию был подписан 25 декабря 2020 года.

В 2022 году городскими властями и ООО «Асфальтобетонный завод №1» был подписан муниципальный контракт на реконструкцию дороги по ул. Ленина от Крисанова до Парковой. По договору подрядчик должен был заменить покрытия на проезжей части и тротуарах, а также установить бортовые камни.

Что касается пешеходного перехода рядом со зданием ЦУМа: он был отремонтирован в ходе капитального ремонта. Плитка, бортовой камень и асфальтобетон на этом участке находятся на полной гарантии. Переустройство «зебры», то есть, ее перенос на старое место привели бы к снятию гарантийных обязательств с проведенного на ул. Ленина ремонта.

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#Авто#Общество#Никогданибудь#Пермь#Пермские дороги
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