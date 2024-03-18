Житель Подмосковья обманул знакомую под предлогом вложений в бизнес

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
По словам 19-летней потерпевшей, молодой человек познакомился с ней в мессенджере и предложил встретиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во время встречи он рассказал ей о бизнесе, связанном с перепродажей мобильных телефонов, и пригласил стать его партнером.
Девушка согласилась на предложение. Чтобы присоединиться к делу, ей нужно было перевести определенную сумму на счет знакомого. Однако, после получения денег, молодой человек перестал отвечать на связь.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.