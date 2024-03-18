Житель Подмосковья обманул знакомую под предлогом вложений в бизнес

По словам 19-летней потерпевшей, молодой человек познакомился с ней в мессенджере и предложил встретиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во время встречи он рассказал ей о бизнесе, связанном с перепродажей мобильных телефонов, и пригласил стать его партнером.