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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Житель Подмосковья обманул знакомую под предлогом вложений в бизнес

18 марта 2024, 18:35
В городе Подольске Московской области задержали 21-летнего местного жителя, который обманул свою знакомую на 126 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По словам 19-летней потерпевшей, молодой человек познакомился с ней в мессенджере и предложил встретиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во время встречи он рассказал ей о бизнесе, связанном с перепродажей мобильных телефонов, и пригласил стать его партнером.

Девушка согласилась на предложение. Чтобы присоединиться к делу, ей нужно было перевести определенную сумму на счет знакомого. Однако, после получения денег, молодой человек перестал отвечать на связь.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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