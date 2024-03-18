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В Пермском крае 21-летний парень напал на пенсионерку и забрал ее сумку

Житель Прикамья ограбил пенсионерку вместо того, чтобы устроиться на работу

18 марта 2024, 07:09
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае 21-летний парень напал на пенсионерку и забрал ее сумку

Теперь подозреваемый ожидает суда в СИЗО.

В Чайковском в конце февраля 21-летний неоднократно судимый за имущественные преступления молодой человек обокрал 67-летнюю местную жительницу. Пенсионерка обратилась в дежурную часть полиции, где рассказала, что рядом с одним из домов неизвестный мужчина подбежал к ней со спины и выхватил из рук дамскую сумочку, а затем сбежал. Внутри сумки лежали мобильный телефон и личные вещи женщины.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Куединского муниципального округа. Парня задержали сотрудники уголовного розыска. Злоумышленник рассказал, что пошел на кражу, потому что арендует квартиру в Чайковском, нигде не работает и остро нуждается в деньгах. Он выбрал пострадавшую случайно. Из похищенной сумки молодой человек достал мобильный телефон, который сдал в ломбард и получил около 2 тыс. рублей. Саму сумку парень вместе с другими вещами пенсионерки выбросил недалеко от места инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Молодой человек заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

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#Происшествия#Пермь#Кража#Полиция
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