Житель Прикамья ограбил пенсионерку вместо того, чтобы устроиться на работу

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Куединского муниципального округа. Парня задержали сотрудники уголовного розыска. Злоумышленник рассказал, что пошел на кражу, потому что арендует квартиру в Чайковском, нигде не работает и остро нуждается в деньгах. Он выбрал пострадавшую случайно. Из похищенной сумки молодой человек достал мобильный телефон, который сдал в ломбард и получил около 2 тыс. рублей. Саму сумку парень вместе с другими вещами пенсионерки выбросил недалеко от места инцидента.