Житель Прикамья ограбил пенсионерку вместо того, чтобы устроиться на работу

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Чайковском в конце февраля 21-летний неоднократно судимый за имущественные преступления молодой человек обокрал 67-летнюю местную жительницу. Пенсионерка обратилась в дежурную часть полиции, где рассказала, что рядом с одним из домов неизвестный мужчина подбежал к ней со спины и выхватил из рук дамскую сумочку, а затем сбежал. Внутри сумки лежали мобильный телефон и личные вещи женщины.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Куединского муниципального округа. Парня задержали сотрудники уголовного розыска. Злоумышленник рассказал, что пошел на кражу, потому что арендует квартиру в Чайковском, нигде не работает и остро нуждается в деньгах. Он выбрал пострадавшую случайно. Из похищенной сумки молодой человек достал мобильный телефон, который сдал в ломбард и получил около 2 тыс. рублей. Саму сумку парень вместе с другими вещами пенсионерки выбросил недалеко от места инцидента.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Молодой человек заключен под стражу. Расследование дела продолжается.