Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Мэрия Перми через суд добилась расторжения договора аренды ТЦ «Пирамида» на улице Крисанова, 126. Ранее эти здания арендовала компания ООО «Кама-Урал». Информация об этом появилась в судебной картотеке Арбитражного суда.
Право на аренду помещения ООО «Кама-Урал» получила с июня 2022 года по май 2024 года. В апреле прошлого года департамент имущественных отношений пермской администрации подал иск о взыскании долга с организации. Общая задолженность составила около 3 млн рублей.
В марте «Кама-Урал» подала апелляционную жалобу. По словам представителей компании, мэрия завысила размер платежей по аренде. Судебное заседание назначено на 20 марта.