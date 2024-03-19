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Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова

Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова

19 марта 2024, 07:32
Фото: Google Maps
Рассмотрение апелляционной жалобы арендатора состоится 20 марта.

Мэрия Перми через суд добилась расторжения договора аренды ТЦ «Пирамида» на улице Крисанова, 126. Ранее эти здания арендовала компания ООО «Кама-Урал». Информация об этом появилась в судебной картотеке Арбитражного суда.

Право на аренду помещения ООО «Кама-Урал» получила с июня 2022 года по май 2024 года. В апреле прошлого года департамент имущественных отношений пермской администрации подал иск о взыскании долга с организации. Общая задолженность составила около 3 млн рублей.

В марте «Кама-Урал» подала апелляционную жалобу. По словам представителей компании, мэрия завысила размер платежей по аренде. Судебное заседание назначено на 20 марта.

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