Автовладельцы отсудили у Чусовского металлургического завода компенсацию за машины

Руководство предприятия было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств, но в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были. В связи с этим судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 20 тыс. рублей и наложен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими заводу транспортными средствами. Также директор был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.