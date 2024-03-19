Автовладельцы отсудили у Чусовского металлургического завода компенсацию за машины

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Жители Чусового добились взыскания с местного металлургического завода компенсации за поврежденные автомобили. Машины пострадали из-за схода снега с крыши, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Жители Чусового припарковали свои автомобили SKODA YETI и СHEVROLET Aveo возле административного здания металлургического завода. В результате падения с крыши большой массы снега и льда иномарки получили серьезные повреждения.
После оценки причиненного ущерба владельцы машин обратились в суд. Представители предприятия пытались доказать, что водители сами проявили неосторожность, припарковавшись не на организованной для этих целей автостоянке, а непосредственно вблизи здания, на крыше которого находился снег. Но, согласно установленным правилам, обеспечивать надлежащее содержания кровли и ее своевременную очистку обязан собственник недвижимости.
Стороны прошли несколько инстанций, прежде чем суд определился с виновником произошедшего и размером компенсаций. Один из собственников авто получил более 127 тыс. рублей компенсации, а второй — свыше 123 тыс. рублей.
В отделение судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании с АО «Чусовской металлургический завод» денег в пользу владельцев пострадавших транспортных средств.
Руководство предприятия было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств, но в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были. В связи с этим судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 20 тыс. рублей и наложен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими заводу транспортными средствами. Также директор был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.
Благодаря принятым мерам оба взыскателя получили причитающиеся деньги.