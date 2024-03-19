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Published Сегодня, 15:10

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Банки в Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с 30 марта

19 марта 2024, 15:10
С 30 марта 2024 года банки платежной системы ArCa в Армении перестанут обслуживать карты «Мир».

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что исключением будет работа с российскими картами в банке «ВТБ Армения», пишет 360tv.ru.

Эта кредитная организация продолжит полностью обслуживать карты «Мир» и предоставлять такие услуги, как снятие наличных и оплата онлайн.

Также по картам «ВТБ Армения» можно будет осуществлять переводы средств, включая трансграничные, и использовать 190 банкоматов по всей стране.

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