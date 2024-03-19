Банки в Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с 30 марта

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что исключением будет работа с российскими картами в банке «ВТБ Армения», пишет 360tv.ru.
Эта кредитная организация продолжит полностью обслуживать карты «Мир» и предоставлять такие услуги, как снятие наличных и оплата онлайн.
Также по картам «ВТБ Армения» можно будет осуществлять переводы средств, включая трансграничные, и использовать 190 банкоматов по всей стране.