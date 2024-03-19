«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Мэр Березников Алексей Казаченко поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по нарушениям чистки крыш домов от льда и снега. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы города.
«Дом под управлением ООО „ЖПЭТ“. На месте происшествия и в офисе управляющей компании работают правоохранительные органы. С безответственными будет особый разговор. Выражаю соболезнования родным и близким», — сообщил Казаченко.
ЧП произошло вчера в г. Березники, на Советском проспекте, 10. С крыши дома на женщину упала глыба льда. В Минздраве Прикамья сообщили, что пострадавшая скончалась на месте.