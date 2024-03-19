properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Глава Березников высказался о гибели женщины от падения глыбы льда

«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда

19 марта 2024, 08:02
Фото: fusionbrain.ai

Глава Березников высказался о гибели женщины от падения глыбы льда

Инцидент произошел 18 марта.

Мэр Березников Алексей Казаченко поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по нарушениям чистки крыш домов от льда и снега. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы города.

«Дом под управлением ООО „ЖПЭТ“. На месте происшествия и в офисе управляющей компании работают правоохранительные органы. С безответственными будет особый разговор. Выражаю соболезнования родным и близким», — сообщил Казаченко.

ЧП произошло вчера в г. Березники, на Советском проспекте, 10. С крыши дома на женщину упала глыба льда. В Минздраве Прикамья сообщили, что пострадавшая скончалась на месте.

Читайте также:
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины от глыбы льда в БерезникахВ Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией
#Чп#Березники#Снег#Глава города#Нарушения#Правоохранительные органы#Гибель#Дом#Чистка крыш#Женщина#Родственники#Телеграм-канал#Соболезнования#Минздрав Прикамья#Падение глыбы льда#Мэрия Березников#Алексей Казаченко#Контрольное управление#Управление городского хозяйства#Льд#ООО ЖПЭТ#Близкие#Советский проспект
Подпишитесь
«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам
Сегодня, 06:41
В Пермском крае силовики задержали начальника колонии строгого режима
Сегодня, 06:08
Явка не провалена. Как либералы подогрели интерес к выборам у консерваторов
Сегодня, 02:00
Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть
Сегодня, 02:52
В апреле в Перми начнут ремонт единственной дороги до вокзала Пермь II
Сегодня, 04:24