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Бывшего замглавврача пермской клиники отправили за взятку в колонию строгого режима

Бывшего замглавврача пермской клиники отправили за взятку в колонию строгого режима

19 марта 2024, 06:23
Фото: пресс-службы Ленинского районного суда
Топ-менеджера от здравоохранения судили за попытку дать взятку офицеру ФСБ во второй раз.

Судья Ленинского районного суда Сергей Сыров сегодня, 19 марта, приговорил бывшего заместителя главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослава Сугакова к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Государственный обвинитель Елена Воробей вновь в прениях просила отправить Сугакова на 9 лет в колонию строгого режима и оштрафовать на сумму 11 млн 29 тыс. 845 рублей. Это двойной размер взятки по курсу валют. Сам Сугаков вины в содеянном не признает, о чем он заявил в прениях и последнем слове.

Дело Сугакова рассматривалось в суде повторно. Его обвиняли в том, что он пытался через посредника Сергея Москалюка передать сотруднику ФСБ 50 тыс. долларов США за непроведение проверок. За эту сумму менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке дать взятку сотруднику ведомства. Следствие полагает, что Сугаков дал обещание, что выступит посредником во взятках в разговоре с главврачом центра Юрием Сидельниковым.

Судья Сергей Сыров сегодня удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Оно будет вынесено 19 марта.

При первом рассмотрениии дела судимый за убийство бывший сотрудник правоохранительных органов Москалюк полностью признал вину, но в суде отказался от показаний. После этого рассмотрение дела неоднократно откладывалось якобы из-за болезни подсудимого, а в ноябре он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск.

Летом 2023 года Пермский краевой суд отменил вынесенный Ярославу Сугакову приговор и вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию. Гособвинение при первом рассмотрении просило отправить 39-летнего обвиняемого в колонию на 9 лет и оштрафовать на 11 млн рублей. Суд оштрафовал Сугакова на 1,5 млн рублей.

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#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Уголовное дело
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