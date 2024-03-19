Бывшего замглавврача пермской клиники отправили за взятку в колонию строгого режима

Дело Сугакова рассматривалось в суде повторно. Его обвиняли в том, что он пытался через посредника Сергея Москалюка передать сотруднику ФСБ 50 тыс. долларов США за непроведение проверок. За эту сумму менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке дать взятку сотруднику ведомства. Следствие полагает, что Сугаков дал обещание, что выступит посредником во взятках в разговоре с главврачом центра Юрием Сидельниковым.