Детский травматолог предупреждает об опасности электросамокатов

Медик подчеркивает, что если вам сложно отказаться от использования электросамоката, то хотя бы не передавайте его управление детям и подросткам. Он также рекомендует избегать катания вдвоем, не выезжать на проезжую часть, не использовать смартфон во время движения и придерживаться безопасной скорости.