Детский травматолог предупреждает об опасности электросамокатов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Александр Григорьев, эксперт в области травматологии и ортопедии, отмечает, что любители таких средств передвижения часто сталкиваются с серьезными травмами, такими как многочисленные переломы или открытые переломы, требующие длительного и сложного лечения. Восстановление после таких травм может занять до года, пишет regions.ru.
Самыми распространенными повреждениями при падении с электросамокатов или столкновении с ними являются черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, костей туловища, а также травмы и переломы конечностей.
Медик подчеркивает, что если вам сложно отказаться от использования электросамоката, то хотя бы не передавайте его управление детям и подросткам. Он также рекомендует избегать катания вдвоем, не выезжать на проезжую часть, не использовать смартфон во время движения и придерживаться безопасной скорости.