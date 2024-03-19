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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Детский травматолог предупреждает об опасности электросамокатов

19 марта 2024, 11:05
Ведущий специалист по детским травматологическим проблемам в Подмосковье предупреждает о рисках, связанных с использованием электросамокатов.

Александр Григорьев, эксперт в области травматологии и ортопедии, отмечает, что любители таких средств передвижения часто сталкиваются с серьезными травмами, такими как многочисленные переломы или открытые переломы, требующие длительного и сложного лечения. Восстановление после таких травм может занять до года, пишет regions.ru.

Самыми распространенными повреждениями при падении с электросамокатов или столкновении с ними являются черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, костей туловища, а также травмы и переломы конечностей.

Медик подчеркивает, что если вам сложно отказаться от использования электросамоката, то хотя бы не передавайте его управление детям и подросткам. Он также рекомендует избегать катания вдвоем, не выезжать на проезжую часть, не использовать смартфон во время движения и придерживаться безопасной скорости.

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