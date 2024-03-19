Добровольцы «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какие авто подходят для поиска людей

Согласно заявлению Григория Сергеева, председателя отряда, машины будут применять при поиске пропавших в разных российских регионах. Зачастую волонтеры оказывают помощь гражданам, терпящим бедствие, находящимся в опасности, а также тем, кто не может вернуться домой. Нередко добровольцы вынуждены действовать в условиях бездорожья. Используя в работе вышеупомянутые автомобили, отряд не столкнулся с затруднениями в их эксплуатации даже в жестких условиях: максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, углы въезда и съезда — 28 градусов. Большую роль в выборе рабочего автомобиля сыграл и тот факт, что машины оборудованы множеством систем безопасности, что крайне важно в такой работе.