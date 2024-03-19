Добровольцы «ЛизаАлерт» рассказали нижегородцам, какие авто подходят для поиска людей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:35
В прежние годы отряд использовал в поисково-спасательных работах внедорожные автомобили известных во всем мире марок. Но в связи с санкционными ограничениями их обслуживание значительно усложнилось. Волонтеры поделились историей о решении этой проблемы в ходе встречи с жителями Нижнего Новгорода в Автолиге на Московском шоссе, пишет newsnn.ru.
Специализацией ДПСО «ЛизаАлерт», входящего в перечень крупнейших добровольческих организаций РФ, является поиск и спасение пропавших людей. В настоящее время в организации насчитывается свыше 40 тысяч участников из 64 регионов страны. Деятельность отряда заключается в координации и осуществлении поисков пропавших граждан не только в городе, но и в природной среде.
В числе прочего добровольцы «ЛизаАлерт» занимаются профилактикой пропаж людей разного возраста и обучением поисковиков.
Добровольцы «ЛизаАлерт» постоянно участвуют в процессах разработки законодательных инициатив. Волонтеры отряда ежегодно принимают тысячи звонков. В прошлом году только в Нижегородской области отряду поступило 659 заявок на поиски пропавших граждан. 509 человек удалось обнаружить живыми, 13 доставили по месту жительства, личности пятерых граждан были установлены.
Современное техническое оснащение и прочность конструкции машины играют крайне важную роль в проведении поисково-спасательных операций. Авто должно без затруднений и поломок преодолевать значительные расстояния по обычным дорогам и иметь возможность использования при эвакуации найденного человека из труднопроходимой местности.
По этой причине, выбирая авто для поисково-спасательных работ, участники отряда всегда уделяют особое внимание его проходимости. Таким образом, выбор «ЛизаАлерт» пал на Jetour T2, и десяток китайских внедорожников поступил на службу волонтерам.
Согласно заявлению Григория Сергеева, председателя отряда, машины будут применять при поиске пропавших в разных российских регионах. Зачастую волонтеры оказывают помощь гражданам, терпящим бедствие, находящимся в опасности, а также тем, кто не может вернуться домой. Нередко добровольцы вынуждены действовать в условиях бездорожья. Используя в работе вышеупомянутые автомобили, отряд не столкнулся с затруднениями в их эксплуатации даже в жестких условиях: максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, углы въезда и съезда — 28 градусов. Большую роль в выборе рабочего автомобиля сыграл и тот факт, что машины оборудованы множеством систем безопасности, что крайне важно в такой работе.
После того как известные бренды из Японии и европейских стран оставили российский рынок, первой мыслью волонтеров было перейти на незамысловатые, но проверенные годами модели отечественных автомобилей. Но переоснастить гражданскую модель своими силами так, чтобы она подходила для проведения сложных спасательных операций, оказалось недешевым удовольствием. При этом машина превратилась бы в уникальное транспортное средство, которое необходимо было бы снова сертифицировать.
Нельзя не отметить, что на автозаводе Нижнего Новгорода по примеру коллег из КамАЗа отвергли идею о модернизации старых моделей, решив использовать в качестве основы готовый китайский автомобиль.
Когда в России будут созданы собственные современные внедорожники, волонтеры «ЛизаАлерт» смогут протестировать их в своей работе.
Путь поисково-спасательного отряда пролегает через множество российских городов. В некоторых из них добровольцы отряда прочтут лекции. Они представят практические рекомендации по безопасности в условиях критических ситуаций и обучат слушателей оказанию первой помощи пострадавшим. Кроме того, участники отряда расскажут о своей деятельности и о том, как можно вступить в ряды «ЛизаАлерт».
По словам Анны Будовой, руководителя направления «Новичковая» ДПСО «ЛизаАлерт», добровольцы хотят рассказать россиянам о своей деятельности и о том, что присоединиться к отряду может каждый. «Для участия в отряде не нужны какие-то особые навыки», — заключила волонтер.