Два пермяка, подозреваемые в убийстве мужчины, заключены под стражу

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Published Сегодня, 16:54
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Задержаны два пермяка, подозреваемых в убийстве мужчины. Тело было обнаружено в пятницу на территории кладбища в Перми, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
13 марта следователями следственного отдела по Мотовилихинскому району по факту исчезновения 41- летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Утром 15 марта на территории Северного кладбища в Дзержинском районе Перми, обнаружено тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершенном преступлении, которыми оказались двое жителей Пермского края.
По версии следствия, вечером 5 марта двое мужчин после употребления спиртных напитков назначили своему 41-летнему знакомому встречу для истребования у него денежного долга. Встретившись, злоумышленники под надуманным предлогом проехали совместно с мужчиной на его автомобиле на Северное кладбище. Здесь они решили завладеть автомобилем и совместно убили мужчину, после чего спрятали его тело на одной из могил кладбища.
Знакомые уточняют, что убитый пермяк занимался установкой сантехники, у него осталась 13-летняя дочь, мать девочки находится в колонии. Автомобиль нашли у перекупщиков.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «з», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжается.