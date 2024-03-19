Два пермяка, подозреваемые в убийстве мужчины, заключены под стражу

По версии следствия, вечером 5 марта двое мужчин после употребления спиртных напитков назначили своему 41-летнему знакомому встречу для истребования у него денежного долга. Встретившись, злоумышленники под надуманным предлогом проехали совместно с мужчиной на его автомобиле на Северное кладбище. Здесь они решили завладеть автомобилем и совместно убили мужчину, после чего спрятали его тело на одной из могил кладбища.