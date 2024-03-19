Экс-депутата Пермской городской думы оштрафовали во второй раз за месяц

Сергей Медведев ранее был депутатом Пермской гордумы, однако в конце 2023 года написал пост на своей странице «Вконтакте», где выступил с резкой критикой специальной военной операции и президента Владимира Путина. На пост не обращали внимание некоторое время, однако в январе он начал распространяться в региональных и федеральных Telegram-каналах. Депутат решил уехать из РФ, позже его лишили мандата, составили протокол за оскорбление власти и признали иностранным агентом.