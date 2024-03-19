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Экс-депутата Пермской городской думы оштрафовали во второй раз за месяц

Экс-депутата Пермской городской думы оштрафовали во второй раз за месяц

19 марта 2024, 16:04
Фото: properm.ru
Сергей Медведев находится за границей с начала года.

Мотовилихинский райсуд Перми назначил экс-депутату Пермской гордумы Сергею Медведеву (признан иноагентом) второй штраф за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районного суда.

Медведев признан виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти). Бывшему депутату назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

7 марта тот же суд уже штрафовал экс-депутата за критику власти на такую же сумму. Минимальный штраф по этой части составляет 30 тыс. рублей, максимальный — 50 тыс.

Сергей Медведев ранее был депутатом Пермской гордумы, однако в конце 2023 года написал пост на своей странице «Вконтакте», где выступил с резкой критикой специальной военной операции и президента Владимира Путина. На пост не обращали внимание некоторое время, однако в январе он начал распространяться в региональных и федеральных Telegram-каналах. Депутат решил уехать из РФ, позже его лишили мандата, составили протокол за оскорбление власти и признали иностранным агентом.

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#Общество#Суд#Военная операция на Украине#Пермь#Криминал#Штраф#Сво#Сергей Медведев
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