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Published Сегодня, 19:31

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Updated Сегодня, 19:41

Эксперт: Трагедии с туристами на Камчатке могло бы не случиться

19 марта 2024, 19:31
На Камчатке снежная лавина сорвалась на группу из 11 туристов в районе перевала Красноармейского. Два человека погибли.

Тело первой жертвы, 44-летней Татьяны Некрасовой, было найдено самими туристами. Вторую жертву, 19-летнего Глеба Пылева, спасатели откопали только сегодня. Остальных пострадавших удалось эвакуировать. Профессиональные эксперты рассказали о причинах трагедии и ошибках, допущенных туристами.

Группа шла по гребню, когда сильный порыв ветра сбросил ее в ложбину на склоне, а затем на них обрушилась снежная лавина.

Так как в начале марта текущего года пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупреждала о крайней опасности выхода к горным массивам, организаторы экстремального похода могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Екатерина Гогина, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», профессиональный спасатель, рассказала, как нужно вести себя в горах, чтобы избежать трагедий. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она отметила: если у туристов есть опыт, группа зарегистрирована, а их подготовка и снаряжение соответствуют месту, то им не следует ограничивать свое желание активно отдыхать и заниматься спортом. Однако каждый такой поход должен быть зарегистрирован, в том числе маршрут, количество людей и детали планируемого движения. Эти данные могут быть очень полезными в случае ЧП и помочь спасателям быстрее найти пропавших. Также рекомендуется быть на связи по мобильному или спутниковому телефону.

Екатерина Гогина также подчеркнула, что необходимо четко оценивать свои силы и не переоценивать их. Шансы на выживание в случае лавины есть, если знать, как правильно группироваться. Для облегчения поиска спасателям следует носить яркую одежду и иметь сигнальные средства, такие как бипер и свисток. В любом случае при походе в горы нужно брать с собой еду и воду, а также шоколад или перекусы, потому что может потребоваться долгое ожидание помощи.

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