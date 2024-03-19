Эксперт: Трагедии с туристами на Камчатке могло бы не случиться

Екатерина Гогина, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», профессиональный спасатель, рассказала, как нужно вести себя в горах, чтобы избежать трагедий. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она отметила: если у туристов есть опыт, группа зарегистрирована, а их подготовка и снаряжение соответствуют месту, то им не следует ограничивать свое желание активно отдыхать и заниматься спортом. Однако каждый такой поход должен быть зарегистрирован, в том числе маршрут, количество людей и детали планируемого движения. Эти данные могут быть очень полезными в случае ЧП и помочь спасателям быстрее найти пропавших. Также рекомендуется быть на связи по мобильному или спутниковому телефону.