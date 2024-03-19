Эксперты назвали причины мирового кризиса 2008–2010 гг

Как пишет newia.ru, в 2006–2007 годах в США произошло снижение спроса на недвижимость, в результате которого финансово-кредитные организации стали выдавать ипотечные кредиты неблагонадежным заемщикам. Это и стало началом мирового финансового кризиса. К 2007 году закредитованность американских граждан составила 127%. В этот период клиенты банков, оформившие ипотечные кредиты, массово перестали их выплачивать, и у кредитно-финансовых организаций появилась возможность забирать у таких клиентов жилье. Со временем такой недвижимости у банков стало настолько много, что они были вынуждены продавать ее по заниженной стоимости.