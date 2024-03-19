properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Эксперты назвали причины мирового кризиса 2008–2010 гг

Эксперты назвали причины мирового кризиса 2008–2010 гг

19 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI
Мировой кризис произошел в период с 2008 по 2010 год. Эксперты рассказали, что послужило его причиной и какую роль сыграли Соединенные Штаты Америки.

Как пишет newia.ru, в 2006–2007 годах в США произошло снижение спроса на недвижимость, в результате которого финансово-кредитные организации стали выдавать ипотечные кредиты неблагонадежным заемщикам. Это и стало началом мирового финансового кризиса. К 2007 году закредитованность американских граждан составила 127%. В этот период клиенты банков, оформившие ипотечные кредиты, массово перестали их выплачивать, и у кредитно-финансовых организаций появилась возможность забирать у таких клиентов жилье. Со временем такой недвижимости у банков стало настолько много, что они были вынуждены продавать ее по заниженной стоимости.

В 2008 году американские банки прекратили выдавать кредиты потребителям, это привело к одновременному банкротству 45 кредитно-финансовых учреждений. Результатом стало снижение котировок на фондовых биржах и падение цен на нефть, а также остановка производств.

Следствием коллапса экономической системы Соединенных Штатов стал мировой финансовый кризис. В этот период выросла мировая инфляция, а экономический рост замедлился во всем мире. В Российской Федерации началось обрушение фондового рынка, в банковской системе наступил кризис, курс национальной валюты снизился, кредиты подорожали, наблюдалось массовое банкротство. Заработные платы россиян резко снизились, а инфляция, напротив, выросла. Начались массовые увольнения, следствием чего стала безработица, это привело к значительному снижению качества жизни граждан Российской Федерации.

По мнению экспертов, финансовый крах наступил в результате недальновидности политической системы США, а также жадности финансовых институтов, которая привела к возникновению теневого банковского сектора.

Подпишитесь
В колонии ИК-37 под Чусовым силовики начали следственные мероприятия
Сегодня, 11:22
Суд засекретил приговор пермскому бизнесмену за махинации на госзакупках
Сегодня, 11:05
Когда город П был городом М. В Перми покажут воспоминания жителей о городе Молотове
Сегодня, 10:24
Командир отделения и радиотелефонист из Прикамья погибли на СВО
Сегодня, 09:30
«Милое и душевное место». Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску
Сегодня, 08:47
«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам
Сегодня, 06:41
"