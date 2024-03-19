Эксперты назвали причины мирового кризиса 2008–2010 гг

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Как пишет newia.ru, в 2006–2007 годах в США произошло снижение спроса на недвижимость, в результате которого финансово-кредитные организации стали выдавать ипотечные кредиты неблагонадежным заемщикам. Это и стало началом мирового финансового кризиса. К 2007 году закредитованность американских граждан составила 127%. В этот период клиенты банков, оформившие ипотечные кредиты, массово перестали их выплачивать, и у кредитно-финансовых организаций появилась возможность забирать у таких клиентов жилье. Со временем такой недвижимости у банков стало настолько много, что они были вынуждены продавать ее по заниженной стоимости.
В 2008 году американские банки прекратили выдавать кредиты потребителям, это привело к одновременному банкротству 45 кредитно-финансовых учреждений. Результатом стало снижение котировок на фондовых биржах и падение цен на нефть, а также остановка производств.
Следствием коллапса экономической системы Соединенных Штатов стал мировой финансовый кризис. В этот период выросла мировая инфляция, а экономический рост замедлился во всем мире. В Российской Федерации началось обрушение фондового рынка, в банковской системе наступил кризис, курс национальной валюты снизился, кредиты подорожали, наблюдалось массовое банкротство. Заработные платы россиян резко снизились, а инфляция, напротив, выросла. Начались массовые увольнения, следствием чего стала безработица, это привело к значительному снижению качества жизни граждан Российской Федерации.
По мнению экспертов, финансовый крах наступил в результате недальновидности политической системы США, а также жадности финансовых институтов, которая привела к возникновению теневого банковского сектора.