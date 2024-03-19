Эксперты рекомендуют ответственно подойти к выбору посредника для торговли валютой

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В РФ можно выделить ряд способов торговли валютой, из которых особо выделяется банковский обмен. Однако курс обмена здесь чаще невыгодный. Среди других востребованных способов можно выделить торговлю валютами через криптовалютные биржи, но этот способ будет выгоден для тех, кто умеет работать с криптовалютами и доверяет такому высокорисковому инструменту. Поэтому по большому счету у желающего заработать на разнице между курсами валют в нашей стране сейчас есть лишь два основных варианта: биржевые торги и форекс-брокеры, пишет rostovgazeta.ru.
Стоит отметить, что торговля на Московской бирже требует квалифицированных знаний и опыта. В первую очередь желающий зарабатывать на ней должен будет открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение. В качестве альтернативы можно использовать и более простой способ — получить доступ к международному валютному рынку через форекс-дилеров. Речь идет о профессиональных участниках рынка, работу которых контролирует непосредственно государство.
На сегодня в России существуют несколько форекс-дилеров, обладающих лицензией Центрального банка России. Это в том числе дочерние компании Альфа-Банка, ВТБ и инвесткомпании «Финам». Фактически можно говорить о довольно широком выборе. Так, «Альфа-Форекс», который входит в число крупнейших участников рынка торговли биржевой валютой, обеспечивает для трейдеров 40 валютных пар на выбор. Такие первоклассные инструменты для трейдинга, в свою очередь, помогают инвесторам создавать сложные стратегии для адаптации к переменам рыночной конъюнктуры.
Эксперты обращают внимание на то, что все денежные средства трейдеров хранятся на так называемом номинальном банковском счете. Поэтому на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Также стоит отметить, что в саморегулируемой организации, членом которой выступает форекс-дилер, создается компенсационный фонд, средства из которого будут передавать на выплаты при банкротстве дилера. Если, к примеру, трейдер выбрал в качестве форекс-дилера «ВТБ Форекс», номинальные счета для него будут открываться в ВТБ, а если он сделал выбор в пользу «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке. При этом обязательство уплачивать налоги за клиентов лежит на форекс-дилерах, что является общим обязательством для них и для биржи.