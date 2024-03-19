Эксперты рекомендуют ответственно подойти к выбору посредника для торговли валютой

Эксперты обращают внимание на то, что все денежные средства трейдеров хранятся на так называемом номинальном банковском счете. Поэтому на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Также стоит отметить, что в саморегулируемой организации, членом которой выступает форекс-дилер, создается компенсационный фонд, средства из которого будут передавать на выплаты при банкротстве дилера. Если, к примеру, трейдер выбрал в качестве форекс-дилера «ВТБ Форекс», номинальные счета для него будут открываться в ВТБ, а если он сделал выбор в пользу «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке. При этом обязательство уплачивать налоги за клиентов лежит на форекс-дилерах, что является общим обязательством для них и для биржи.