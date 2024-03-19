Глава Перми Эдуард Соснин призвал жителей голосовать за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Мэр Перми Эдуард Соснин призвал пермяков активнее участвовать в ежегодном всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Оно стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Пермяки смогут выбрать общественное пространство, которое преобразуют городские власти.
Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Участвовать в выборе общественного пространства может любой житель города старше 14 лет.
Глава Перми Эдуард Соснин обратил внимание, что в этом году перечень объектов для голосования значительно увеличился. Теперь каждый пермяк может выбрать объект для благоустройства в своем районе. Люди получат то, что нужно им конкретно в их районе — парк, спортивную или детскую площадку. Общественное пространство, за которое проголосует больше всего пермяков, благоустроят уже в следующем году.
По словам мэра города, уже 42 тыс. пермяков проголосовали за объекты благоустройства в этом году. Выбрать нужный объект можно не только на сайте, но и с помощью волонтеров, работающих в торговых центрах, парках и на самых проходных улицах в разных районах Перми. Их можно узнать по брендированной одежде.
В 2024 году в Мотовилихинском районе предлагается выбрать Сквер журналистов, зеленую зону по ул. Гашкова или сквер у памятника архитектуры «Дом специалистов». В Орджоникидзевском районе могут благоустроить парк культуры и отдыха им. Чехова, сквер у ДК им. Пушкина и сквер им. Мичурина. В Кировском районе можно проголосовать за сквер у детского сада «Симфония» или сквер по ул. Пензенской. Для жителей Индустриального района выбор ставится между садом им. Миндовского и бульваром по ул. Геологов.
От Дзержинского района предлагается выбрать сквер на ул. Таврической, сквер на ул. Докучаева, 40 и бульвар вдоль проспекта Парковый. Жители Ленинского района могут проголосовать за сад им. Любимова или сквер «Аллея памяти» по ул. Екатерининской. В Свердловском районе выбор ставится между бульваром в микрорайоне Юбилейный, сквером по ул. Солдатова (у здания 29в) и сквером по Краснополянской, 5. В поселке Новые Ляды на голосование выдвинут один объект — сквер по ул. Мира, 1.
В текущем году в Перми по федеральной программе будет благоустроена долина реки Данилихи. За этот проект голосовали 37,4 тыс. пермяков.