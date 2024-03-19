Глава Перми Эдуард Соснин призвал жителей голосовать за объекты благоустройства

В 2024 году в Мотовилихинском районе предлагается выбрать Сквер журналистов, зеленую зону по ул. Гашкова или сквер у памятника архитектуры «Дом специалистов». В Орджоникидзевском районе могут благоустроить парк культуры и отдыха им. Чехова, сквер у ДК им. Пушкина и сквер им. Мичурина. В Кировском районе можно проголосовать за сквер у детского сада «Симфония» или сквер по ул. Пензенской. Для жителей Индустриального района выбор ставится между садом им. Миндовского и бульваром по ул. Геологов.