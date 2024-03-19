Когда город П был городом М. В Перми покажут воспоминания жителей о городе Молотове

Среди тех, кто поделился своими воспоминаниями для фильма — много известных пермякам имён: архитектор Мендель Футлик, физик и мемуарист Светлана Усть-Качкинцева, актёр Владимир Дроздов, филолог Рита Спивак, которая приехала в Молотов в эвакуацию в первый год войны. «Младшее поколение» молотовчан представят историк Олег Лейбович, писатель и сценарист Анатолий Королёв, прозаик и поэт Анна Бердичевская и другие.