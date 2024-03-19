Когда город П был городом М. В Перми покажут воспоминания жителей о городе Молотове

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Воспоминания жителей Молотова собрала творческая команда режиссера Бориса Караджева, работавшая над документальным фильмом «Воспоминание о городе М». А Пермская синематека приглашает пермяков посмотреть фильм в рамках проекта #доксуббота 23 марта.
Город Молотов номинально просуществовал всего 17 лет — с 9 марта 1940-го года по 2 октября 1957-го. В «молотовский» период жизни Перми произошло множество событий: Великая Отечественная война, эвакуация, послевоенное строительство, смерть Сталина и начало «потепления» политического климата.
«В 1930-е годы, когда Пермь была окружным городом Свердловской области, сюда нечасто приезжали кинематографисты. Во время войны тоже очень мало снимали в Перми — город был закрытым, здесь находилось много оборонных предприятий — есть только несколько фрагментов киножурналов. Да и после войны хроникёры не очень жаловали Молотов. Перед нами стояла задача: собрать всю возможную хронику, где так или иначе запечатлён город Молотов. Эта огромная и кропотливая работа на сегодняшний день практически завершена», — рассказал Борис Караджев, автор сценария и режиссёр.
Среди тех, кто поделился своими воспоминаниями для фильма — много известных пермякам имён: архитектор Мендель Футлик, физик и мемуарист Светлана Усть-Качкинцева, актёр Владимир Дроздов, филолог Рита Спивак, которая приехала в Молотов в эвакуацию в первый год войны. «Младшее поколение» молотовчан представят историк Олег Лейбович, писатель и сценарист Анатолий Королёв, прозаик и поэт Анна Бердичевская и другие.