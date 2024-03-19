Командир отделения и радиотелефонист из Прикамья погибли на СВО

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Published Сегодня, 09:30
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Сегодня, 19 марта, в Чусовом простились с 47-летним погибшим на СВО военнослужащим Эльвиром Музафаровым. Глава городского округа Сергей Белов рассказал об этом на странице «ВКонтакте».
Эльвир Музафаров родился 26 апреля 1976 года в Башкирской АССР, окончил индустриальный техникум в Чусовом. С 1884 по 1995 годы служил в армии матросом. Мужчина ушел служить по контракту в должности радиотелефониста отделения связи взвода связи мотострелкового батальона. Вблизи поселка Авдеевка, в зоне проведения СВО, Музафаров погиб 4 марта текущего года.
О гибели другого участника СВО рассказали и в пресс-службе администрации Сивинского муниципального округа. 36-летний командир отделения, сержант Евгений Быков был убит 20 декабря прошлого года. Известно, что он был призван на СВО в ноябре 2022 года.
Прощание с мужчиной пройдет в четверг, 21 марта, в Сивинском центре культуры и досуга с 11:00 до 12:00, а траурный митинг — в 12:00 в селе Сива на Советской, 4.