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Эльвир Музафаров на фото слева

Командир отделения и радиотелефонист из Прикамья погибли на СВО

19 марта 2024, 09:30
Фото: пресс-службы администраций Чусовского и Сивинского округов
Эльвир Музафаров на фото слева

Власти Прикамья сообщили о гибели двоих военнослужащих на СВО

Один из мужчин погиб еще в прошлом году, о прощании с ним власти сообщили сегодня.

Сегодня, 19 марта, в Чусовом простились с 47-летним погибшим на СВО военнослужащим Эльвиром Музафаровым. Глава городского округа Сергей Белов рассказал об этом на странице «ВКонтакте».

Эльвир Музафаров родился 26 апреля 1976 года в Башкирской АССР, окончил индустриальный техникум в Чусовом. С 1884 по 1995 годы служил в армии матросом. Мужчина ушел служить по контракту в должности радиотелефониста отделения связи взвода связи мотострелкового батальона. Вблизи поселка Авдеевка, в зоне проведения СВО, Музафаров погиб 4 марта текущего года.

О гибели другого участника СВО рассказали и в пресс-службе администрации Сивинского муниципального округа. 36-летний командир отделения, сержант Евгений Быков был убит 20 декабря прошлого года. Известно, что он был призван на СВО в ноябре 2022 года.

Прощание с мужчиной пройдет в четверг, 21 марта, в Сивинском центре культуры и досуга с 11:00 до 12:00, а траурный митинг — в 12:00 в селе Сива на Советской, 4.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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