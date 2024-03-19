Компании из реестра МТК в 2024 году получили первые кредиты на 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Об этом сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка. Он обратил внимание на то, что государство оказывает активную поддержку технологическим компаниям в таких сферах, как IT, медицина, научная деятельность и производства. Для развития потенциала технологических компаний запущена специальная стратегическая программа, которая называется «Взлет — от стартапа до IPO». Ее оператором выступает МСП Банк. Финансирование высокотехнологичным предприятиям предоставляется по ставке 3 процента годовых, пишет regnum.ru.
Александр Исаевич отметил, что решение о расширении программы путем увеличения максимальной суммы кредита для малых технологических компаний и расширения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом. Он подчеркнул, что такие шаги способствуют ускорению процесса импортозамещения товаров в наиболее важных отраслях российской экономики и способствуют формированию технологического суверенитета страны.
Министерство экономического развития России и Корпорация МСП разработали совместные изменения, согласно которым малые технологические компании теперь могут получать кредиты до 1 миллиарда рублей в МСП Банке. Выдача кредитов осуществляется по упрощенной процедуре по ставке 3 процента годовых. При этом заемщики не должны в обязательном порядке проходить экспертизу и документально подтверждать свою инновационность. Весь процесс получения кредита автоматизирован, заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.
Одной из первых компаний МТК-сектора, которые воспользовались новыми условиями кредитования, стала московская компания «ИВК АИР Групп». Предприятие занимается разработкой инженерных решений для аэродромов. Для пополнения оборотных средств компания привлекла триста миллионов рублей банковского финансирования.
Еще один заемщик — компания «НПП Технология» из Челябинской области. Она специализируется на производстве и поставках модификаторов для чугуна и стали, а также оборудования для этих процессов. Предприятие получило кредит на сумму триста миллионов рублей.
Некоторые предприятия получили статус малых технологических компаний уже в процессе рассмотрения заявок на льготное кредитование.
МСП Банк участвует в реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Куратором проекта является первый вице-премьер России Андрей Белоусов.