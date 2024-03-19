Компании из реестра МТК в 2024 году получили первые кредиты на 2 млрд рублей

Министерство экономического развития России и Корпорация МСП разработали совместные изменения, согласно которым малые технологические компании теперь могут получать кредиты до 1 миллиарда рублей в МСП Банке. Выдача кредитов осуществляется по упрощенной процедуре по ставке 3 процента годовых. При этом заемщики не должны в обязательном порядке проходить экспертизу и документально подтверждать свою инновационность. Весь процесс получения кредита автоматизирован, заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.