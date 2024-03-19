Котировка облигаций РЭО — 102% выше номинальной стоимости

Руководитель РЭО сообщил, что облигации оператора показали свою востребованность и стали универсальным инструментом. Он отметил, что есть бумаги, которые доступны всем, а есть те, которые доступны особой категории инвесторов. При этом, по его словам, биржевые выпуски по облигациям РЭО были выкуплены частными инвесторами, в том числе физическими лицами.