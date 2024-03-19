properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Котировка облигаций РЭО — 102% выше номинальной стоимости

Котировка облигаций РЭО — 102% выше номинальной стоимости

19 марта 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
Выступая на сессии «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению» на форуме Wasma 2024, гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что облигации Российского экологического оператора котируются на уровне 102–102,5% от номинала.

Буцаев рассказал участникам сессии о реформе отрасли по обращению с отходами и формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, пишет 56orb.ru.

Руководитель РЭО сообщил, что облигации оператора показали свою востребованность и стали универсальным инструментом. Он отметил, что есть бумаги, которые доступны всем, а есть те, которые доступны особой категории инвесторов. При этом, по его словам, биржевые выпуски по облигациям РЭО были выкуплены частными инвесторами, в том числе физическими лицами.

Речь идет о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций, которые выпускает РЭО со ставкой купона КС + 3–3,5% на 12 лет. Отношение основных финансовых институтов к инвестициям в отрасль изменилось благодаря формированию нормативной базы и принятию региональных планов развития инфраструктуры.

Буцаев добавил, что обсуждался механизм, который бы позволил в первую очередь заинтересовать в покупке указанных облигаций крупные государственные банки.

Подпишитесь
Свердловский райсуд арестовал начальника ИК-37 по подозрению в получении взятки
Сегодня, 14:04
Суд засекретил приговор пермскому бизнесмену за махинации на госзакупках
Сегодня, 11:05
Когда город П был городом М. В Перми покажут воспоминания жителей о городе Молотове
Сегодня, 10:24
В Перми задержан еще один начальник исправительной колонии
Сегодня, 12:42
В центре Перми для движения будет перекрываться улица
Сегодня, 14:02
«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам
Сегодня, 06:41
"