Котировка облигаций РЭО — 102% выше номинальной стоимости

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Буцаев рассказал участникам сессии о реформе отрасли по обращению с отходами и формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, пишет 56orb.ru.
Руководитель РЭО сообщил, что облигации оператора показали свою востребованность и стали универсальным инструментом. Он отметил, что есть бумаги, которые доступны всем, а есть те, которые доступны особой категории инвесторов. При этом, по его словам, биржевые выпуски по облигациям РЭО были выкуплены частными инвесторами, в том числе физическими лицами.
Речь идет о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций, которые выпускает РЭО со ставкой купона КС + 3–3,5% на 12 лет. Отношение основных финансовых институтов к инвестициям в отрасль изменилось благодаря формированию нормативной базы и принятию региональных планов развития инфраструктуры.
Буцаев добавил, что обсуждался механизм, который бы позволил в первую очередь заинтересовать в покупке указанных облигаций крупные государственные банки.