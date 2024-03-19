Мэрию Перми оштрафовали за нарушения требований доступной среды на улицах Мотовилихи

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению инвалида-колясочника о нарушении его прав на доступную среду. По результатам проверки оштрафована администрация Перми, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщают в прокуратуре, в ходе выездного обследования совместно со специалистами АНО «Ресурсно-информационный центр „Доступная среда“ установлено, что пешеходные тротуары, расположенные по ул. 1905 года, Висимской и ул. Восстания г. Перми не отвечали требованиям СП 59.13330.2020 (в ред. СНиП 01.35.2001) „Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения“. В частности, вдоль объектов отсутствовали элементы обустройства пешеходного пути, для беспрепятственного и безопасного движения пешеходов с ограниченными возможностями здоровья, не имелось мест размещения опор мачт освещения, дорожных знаков, элементов благоустройства, с учетом зазоров для безопасного примыкания к стенам зданий, ограждениям или к краю проезжей части и прочее.
Администрацией города данный вопрос не решался, соответствующие организационные мероприятия не проводились, отмечают в ведомстве.
По итогам проверки прокурором в отношении администрации Перми возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).
Постановлением мирового судьи мэрия признана виновной, назначен штраф 20 тыс. рублей.