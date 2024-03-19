Мэрию Перми оштрафовали за нарушения требований доступной среды на улицах Мотовилихи

Как сообщают в прокуратуре, в ходе выездного обследования совместно со специалистами АНО «Ресурсно-информационный центр „Доступная среда“ установлено, что пешеходные тротуары, расположенные по ул. 1905 года, Висимской и ул. Восстания г. Перми не отвечали требованиям СП 59.13330.2020 (в ред. СНиП 01.35.2001) „Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения“. В частности, вдоль объектов отсутствовали элементы обустройства пешеходного пути, для беспрепятственного и безопасного движения пешеходов с ограниченными возможностями здоровья, не имелось мест размещения опор мачт освещения, дорожных знаков, элементов благоустройства, с учетом зазоров для безопасного примыкания к стенам зданий, ограждениям или к краю проезжей части и прочее.