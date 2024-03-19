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Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску

«Милое и душевное место». Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску

19 марта 2024, 08:47
Фото: Соцсети Ксении Альтер

Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску

Аромат разрабатывается с конца прошлого года.

Пермячка Ксения Альтер собирается выпустить аромат, посвященный Закамску. На это обратило внимание издание Chitaitext.ru. Она объявила о создании аромата еще в ноябре 2023 года. Это было не спонтанное решение.

«Мне есть за что любить это тихое, милое и душевное место, есть за что сказать спасибо. У меня здесь произошли самые грандиозные события в жизни! Родились двое детей», — отметила Альтер.

По ее словам, основной аккорд будущего аромата был готов в январе 2024 года, однако окончательного варианта парфюма еще нет. Название аромата будет простым «Закамск. Правый берег Камы». В 2021 году пермячка создала аромат «Город Пермь», посвященный краевой столице. Эти оба аромата имеют общий стиль.

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