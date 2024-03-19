«Милое и душевное место». Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску

По ее словам, основной аккорд будущего аромата был готов в январе 2024 года, однако окончательного варианта парфюма еще нет. Название аромата будет простым «Закамск. Правый берег Камы». В 2021 году пермячка создала аромат «Город Пермь», посвященный краевой столице. Эти оба аромата имеют общий стиль.