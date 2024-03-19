«Милое и душевное место». Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Пермячка Ксения Альтер собирается выпустить аромат, посвященный Закамску. На это обратило внимание издание Chitaitext.ru. Она объявила о создании аромата еще в ноябре 2023 года. Это было не спонтанное решение.
«Мне есть за что любить это тихое, милое и душевное место, есть за что сказать спасибо. У меня здесь произошли самые грандиозные события в жизни! Родились двое детей», — отметила Альтер.
По ее словам, основной аккорд будущего аромата был готов в январе 2024 года, однако окончательного варианта парфюма еще нет. Название аромата будет простым «Закамск. Правый берег Камы». В 2021 году пермячка создала аромат «Город Пермь», посвященный краевой столице. Эти оба аромата имеют общий стиль.