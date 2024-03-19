Многодетной матери из-под Кунгура предъявлено обвинение в убийстве

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Жительнице Кунгурского округа предъявлено обвинение в совершении убийства. Он зарезала собственного мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
В ночь на 10 марта в селе Плеханово Кунгурского округа между супругами после совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой 35-летняя женщина нанесла удар ножом в тело 33- летнего мужчине. От полученных телесных повреждений супруг скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.
Следователями 35-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
Как сообщал телеграмм-канал Mash, в момент убийства в квартире находились четверо детей, самому младшему из них четыре года, самому старшему — 14. Дети сейчас находятся в приюте.