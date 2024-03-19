Многодетной матери из-под Кунгура предъявлено обвинение в убийстве

В ночь на 10 марта в селе Плеханово Кунгурского округа между супругами после совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой 35-летняя женщина нанесла удар ножом в тело 33- летнего мужчине. От полученных телесных повреждений супруг скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.