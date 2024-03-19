properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Многодетной матери из-под Кунгура предъявлено обвинение в убийстве

Многодетной матери из-под Кунгура предъявлено обвинение в убийстве

19 марта 2024, 13:33
Фото: со страницы погибшего, 2016 год / 1MI
Женщина зарезала собственного мужа в ходе ссоры.
Сюжет
Кунгур

Жительнице Кунгурского округа предъявлено обвинение в совершении убийства. Он зарезала собственного мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь на 10 марта в селе Плеханово Кунгурского округа между супругами после совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой 35-летняя женщина нанесла удар ножом в тело 33- летнего мужчине. От полученных телесных повреждений супруг скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Следователями 35-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщал телеграмм-канал Mash, в момент убийства в квартире находились четверо детей, самому младшему из них четыре года, самому старшему — 14. Дети сейчас находятся в приюте.

Читайте также:
Женщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следыЖитель Куеды незаконно купил и хранил полтора килограмма порохаВ Березниках мужчина целый год воровал в подъездах сетевое оборудование
#Общество#Криминал#Уголовное дело#Кунгур#Полиция
Подпишитесь
В колонии ИК-37 под Чусовым силовики начали следственные мероприятия
Сегодня, 11:22
Суд засекретил приговор пермскому бизнесмену за махинации на госзакупках
Сегодня, 11:05
Когда город П был городом М. В Перми покажут воспоминания жителей о городе Молотове
Сегодня, 10:24
Командир отделения и радиотелефонист из Прикамья погибли на СВО
Сегодня, 09:30
«Милое и душевное место». Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску
Сегодня, 08:47
«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам
Сегодня, 06:41
"