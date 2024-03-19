«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В редакцию Properm.ru обратились жители микрорайона Парковый, председатели ТСЖ, представители инициативной группы по вопросам застройки микрорайона. Жителей не устраивает, что власти их обманули, пообещав спортивный комплекс с двумя бассейнами, но обещания не сдержали, участок отдали застройщикам. Вообще, микрорайон Парковый, как и город в целом, развивается нелогично, жителям и экспертам непонятны многие градостроительные решения властей.
Еще в ноябре 2020 года администрация Перми сообщила, что по ул. Шпальной, 2 планируют построить спортивный комплекс общей площадью 12 тыс. кв. метров с ледовой ареной, взрослым и детским бассейнами. Также в спорткомплексе должны были разместить тренажерный зал, спортивный зал и комплекс саун.
Председатель ТСЖ «Орфей» Елена Кнурова была одним из самых активных участников команды по подготовке документации к строительству спорткомплекса. Там, где планировали строить спорткомплекс, раньше была школа олимпийского резерва по гимнастике «Ника». В 2016 году школу закрыли, спортсменов перевели в спорткомплекс Сухарева, что очень далеко и неудобно для жителей микрорайона. Еще одну школу олимпийского резерва, по бадминтону, «Олимпийские ракетки» — тоже снесли, когда расширяли ул. Строителей. Итого — минус две спортивные школы из большого спального района. Новых не построили, но назначение земельных участков осталось целевым — «под объекты спорта».
«Нам обещали, что либо будет бассейн, либо что-то спортивное, раз земля под спорт. Нам даже депутат наш Владимир Плотников несколько раз пытался с бассейном помочь, — вспоминает Елена. — В 2019 году очень громко заявили о том, что к 300-летию Перми здесь будет спортивный кластер — ФОК с двумя бассейнами и центр фигурного катания. Мы понимаем, что в городе есть сильные школы по фигурному катанию, но ездить далеко, и в принципе там всё время занят лед. Есть дети, которые в 5 утра встают и едут кататься на лед в „Орленок“. Это ужас, конечно».
Как соседи будущего спортивного комплекса председатели ТСЖ заключили соглашение с «Новогор-Прикамье» о том, что через их дома будут проведены коммунальные сети. Кроме того, было согласовано освещение, установка забора, площадка с контейнерами по вывозу ТБО. Была готова проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Проект строительства спорткомплекса был оплачен за бюджетные деньги и согласован со всеми инстанциями. Жители принимали активное участие и помогали всеми силами проектировщикам, потому что район очень нуждается в спорткомплексе и бассейне.
В ноябре 2023 года жители узнали, что участок земли, предназначенный для строительства спорткомплекса, передан под застройку группе компаний ПМД в обмен на участок под стадионом «Молот». Договор мены был подписан молниеносно, так же быстро изменено целевое назначение земельного участка и согласована этажность, до 25–30 этажей.
По сути, участок земли в привлекательном спальном районе, там, где есть все коммуникации, отдали без какого-либо конкурса одному из застройщиков, поменяв на участок, предложенный этим застройщиком. Наверное, логичнее и законнее было бы предложить этот участок всем застройщикам, может, у кого-то была земля на замену, может, нашлось бы предложение выгоднее? Конечно, проблема сейчас не только в этом участке.
«У нас катастрофа вообще со спортом. Всё снесли, перенесли в СК Сухарева, в „Спартак“. А туда еще добраться надо. Если ты без машины, это же танцы с бубнами! От транспорта идти там прилично. Один автобус ходит в сторону „Спартака“, остальные — либо с двумя пересадками, либо очень-очень далеко идти», — возмущается Елена Кнурова.
В рамках комплексного развития территории маргаринового завода жителям пообещали некий физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Песчаной. Но общая площадь будущего ФОКа — 2 тыс. кв. м, тогда как обещанный спорткомплекс был рассчитан на 11 тыс. кв. м.
«Мы говорим: „Уважаемые, это не спасет ситуацию на Парковом! Эти 2 тыс. кв. м, может быть, будут покрывать потребности нового микрорайона, Нового Паркового, а остальные жители как?“. Планируют строительство одной школы и одного садика, опять же — для нужд новостроек, а остальные жители микрорайона? В одной из школ 17 первых классов! — рассказывает Елена. — Поликлиники не планируется никакой, а у нас врачи из-за нагрузки не задерживаются».
Конечно, в ФОКе на Песчаной, если он появится, не будет ни бассейна, ни ледового катка. По поводу катка — власти отправили жителей Паркового в Хмели, мол, это доступный и ближайший лед. Но без машины туда тоже не наездишься, и одних детей не отправить. До СК Сухарева — тоже очень далеко. Что уж говорить о бассейне — из Паркового ездят или в «Олимпию», или в Закамск!
«Спорта на Парковом нет! Бассейна нет вообще. Бассейн здесь покрывал бы потребности Заостровки, Кондратово и Паркового, — это крупные микрорайоны, которые застраиваются жильем. И конечно, возмущает, что были потрачены бюджетные деньги на нужный проект, а в итоге появятся многоэтажки», — говорит Елена.
Жители настаивают на исполнении обязательств, не хотят ждать годами очередных и новых обещаний властей. Жители обращают внимание, что площадка на Шпальной готова к строительству спорт. объекта, есть все согласования, нужно просто выполнить свои обещания, а ПМД отдать другой участок, где земля была не под спорт
Жители поясняют, что они не против жилищного строительства, но застраиваться всё должно по плану. Должны быть какие-то расчеты, логика в застройке, а не так, как сейчас происходит: «Власти говорят, что в приоритете семья, здоровье, улучшение качества жизни. А в Прикамье земли отбирают от социалки, как в нашем случае. И ведь это не первый раз!»
Бывший стадион «Дзержинец» достался структурам бизнесмена и экс-депутата Госдумы Юрия Борисовца. Сначала «Камская долина» развернула там стройку, а часть стадиона оставалась пустырем. Летом 2023 года стало известно, что оставшаяся часть стадиона, имеющая целевое назначение «под спортивные объекты», планируется под застройку группой компаний ПМД.
Совсем небольшой участок земли планируют застроить 25-этажными домами. Будущий ЖК рассчитан на 3 тыс. жителей, следовательно, плотность местного населения вырастет в три раза и станет выше, чем сейчас во всем микрорайоне Парковом.
В локации, по словам жителей, уже есть проблемы с понижением тепла и давления воды, с загрузкой детсадов и школ. «Новой школы нет, детсада нет, поликлиники перегружены, ветхое жилье до сих пор не снесено, на его территории бегают толпы крыс… Когда-то обещали создание бассейна и закрытого детского спорткомплекса, школы, детского сада — ничего нет», — перечисляет проблемы района председатель ТСЖ «Золотой луч» Владимир Щербаков.
Новым жильцам приходится своими силами закупать оборудование, собирать миллионы рублей на решение проблем, из-за того что есть перебои в подаче коммунальных ресурсов. Выезд в центр и въезд в микрорайон занимают 30–40 минут, пробки растянуты более чем на километр каждый раз. Комфорт жизни падает.
«Город уже более пяти лет планирует строительство новой инфраструктуры (водопровод, канализация, детсады, школы, отопление, дороги, поликлиники), но никаких результатов и сроков до сих пор нет, несмотря на множественные презентации федеральным чиновникам концепций развития территории, — утверждает Владимир Щербаков. — Если построят этот гигантский ЖК, жить в районе станет некомфортно, и все существующие проблемы усугубятся».
Новая дорога по ул. Строителей разгрузит движение, но она всего четырехполосная, и уже сейчас в час пик там пробки, говорят местные жители. А что будет, когда по ней поедут жители будущей застроенной «маргаринки» — территории маргаринового завода, Красного октября и всех остальных новостроек района?
Жители обеспокоены активной жилой застройкой района при отсутствии образовательной, медицинской, коммунальной, спортивной инфраструктуры. А ведь рядом с Парковым собираются построить Новый Парковый, почти такой же по размеру, как существующий, плюс застраивают «Красный Октябрь», плюс точечное строительство внутри микрорайона. В итоге Парковый (50 тыс. жителей) прирастет еще 50–70 тысячами жителей.
Владимир Щербаков: «По факту, в ближайшие 5–10 лет площади, которые будут выделены под строительство нового жилья, будут примерно такие же, как у всего Паркового вместе с м/р ДКЖ. Население вырастет в два раза, при этом по социальным объектам — полное непонимание».
У жителей есть официальные ответы администрации, что школы, детские сады перегружены уже сейчас. В процессе переписки с властями жители поняли, что проблема системная, касается всего города. «Градостроительная политика покинула чат, — иронизируют жители. — Планируемой социальной инфраструктуры явно недостаточно, обновления коммунальной вообще не планируется. Это что значит? Постоянные аварии в ЖКХ?»
По данным группы компаний ПМД, сейчас в стадии строительства и активной разработки у них четыре проекта, два из них объединены в комплекс «Новый Парковый» (это проект на Трамвайной, 27 и застройка территории бывшего маргаринового завода). Заключено соглашение с администрацией города Перми о строительстве и развитии социальной инфраструктуры и заключен договор КРТ с Минимущества Пермского края.
Механизм, принятый Пермской городской думой, выглядит так: застройщик заключает соглашение, оплачивает взнос на развитие социальной инфраструктуры, а город сам решает, сколько, какой инфраструктуры надо, где и кто будет ее строить.
В договор КРТ с Минимущества входит строительство ФОКа, сквер, спортивная площадка, развитие улично-дорожной сети. Срок реализации проекта — до 2033 года, планируется построить 160 тыс. кв. м жилья.
«ГринПарк» на Проспекте Парковом, 56, находится в завершающей стадии строительства, еще есть объекты на Подлесной, 55а и Трамвайной 27. Все вместе — примерно 130 тыс. кв. м жилой недвижимости. По данным объектам также заключены с муниципалитетом соглашения по развитию социальной инфраструктуры на сумму чуть меньше 400 млн рублей. Больше половины средств уже выплачено.
По поводу участка на Шпальной в ПМД пояснили, что идет процесс разработки концепции освоения участка.
Представитель застройщика пояснил, что компания выполняет все условия, установленные властями края и города. «Мы выполняем условия соглашений и несем договорные обязательства, а администрация города сама решает, как эти деньги осваивать, куда их направлять, исходя из данных загруженности тех или иных учреждений образования, здравоохранения и спорта», — прокомментировали в ПМД.
Архитектор «Сатурн-Р» Игорь Луговой считает, что вопросы жителей справедливые, их нужно задать властям города и края, которые должны быть заинтересованы в открытом обсуждении и объяснении всех процессов, связанных с развитием мегаполиса.
«Проблема не в том, что кого-то обманули, и не в том, что „правит строительное лобби“. Нормальное, эффективное, динамичное развитие города какое? Должно строиться много разного жилья (и многоквартирного, и индивидуального), но обеспеченного всеми объектами инфраструктуры, школами, детсадами, стадионами, поликлиниками, больницами», — прокомментировал Игорь Луговой.
При этом, по его словам, модное нынче КРТ (комплексное развитие территории) должно сразу отвечать на вопросы: сколько жителей, где будут именно для этого КРТ школа, детсад, поликлиника, ФОК, спортплощадка, кто и за чей счет строит дороги, тротуары, места отдыха. «К сожалению, градостроительная политика Перми закрытая и бессистемная», — говорит архитектор.
Кроме того, эксперт уверен, что власти сами создали проблему, распродав землю, предназначенную под ФОКи. К тому же, есть проблема застройки стадионов «Дзержинец», «Молот», «Трудовые резервы», «Кама», земли под которыми администрация тоже продала. Власть сама установила на этих стадионах зону «открытых спортивных сооружений», но, как оказалось, сама же с успехом меняет любое зонирование. Защитой от застройки может быть только муниципальная собственность! Нельзя продавать или сдавать в аренду такие участки.
По словам градозащитника Дениса Галицкого, в Перми есть местные нормативы градостроительного проектирования, в которых определен минимальный уровень обеспеченности социальной инфраструктурой (сколько того или другого должно быть на 1 тыс. жителей). Но эти нормативы не применяются вообще.
«Когда спрашиваешь минимущества, почему при изменении зоны в ПЗЗ нет расчета по школам, паркам и прочему, они отвечают, что при изменении ПЗЗ этого делать не надо, а расчет будет сделан позднее. И так — на любой стадии подготовки к строительству!» — возмущается Денис Галицкий.
С помощью эксперта Properm.ru составил и направил запрос в администрацию Перми о расчетах нормативов минимальной обеспеченности жителей социальной инфраструктурой по микрорайонам Парковый, ДКЖ, Новый Парковый, Красный Октябрь, бывший стадион «Дзержинец» и др. Скорее всего, никаких расчетов произведено не было, уверен Денис Галицкий. И эта проблема характерна не только для отдельно взятого Паркового, но и для всей Перми. Кроме того, направлен запрос в минимущества о застройке Паркового и планируемых объектах социальной инфраструктуры.
Properm.ru продолжит тему активной жилой застройки без учета инфраструктуры, после того как получит ответы от минимущества и администрации Перми на запросы.