«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам

«Нам обещали, что либо будет бассейн, либо что-то спортивное, раз земля под спорт. Нам даже депутат наш Владимир Плотников несколько раз пытался с бассейном помочь, — вспоминает Елена. — В 2019 году очень громко заявили о том, что к 300-летию Перми здесь будет спортивный кластер — ФОК с двумя бассейнами и центр фигурного катания. Мы понимаем, что в городе есть сильные школы по фигурному катанию, но ездить далеко, и в принципе там всё время занят лед. Есть дети, которые в 5 утра встают и едут кататься на лед в „Орленок“. Это ужас, конечно».