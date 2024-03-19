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Пермский край оказался на 40 месте в рейтинге российских регионов по зарплатам

Названа отрасль, в которой в Пермском крае в 2023 году была самая большая зарплата

19 марта 2024, 04:43
Фото: ideogram.ai

Пермский край оказался на 40 месте в рейтинге российских регионов по зарплатам

Больше всего в Прикамье получали сотрудники химической промышленности.

Пермский край оказался в середине рейтинга российских регионов по зарплатам в отраслях — 40 место из 85. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2023 году в Прикамье — химическая промышленность, где сотрудники в среднем в месяц получали 78 тыс. рублей.

Свердловская область расположилась на 31 месте, там самая высокая средняя зарплата в сфере IT и связь — 90 тыс. рублей. Челябинская область оказалась ниже Прикамья — 58 место, профессиональная и научная деятельность с зарплатой в 67 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА Новости.

Лидирующие позиции занимают:

  • Москва (финансовые услуги) — 256 тыс. рублей;
  • Сахалинская область (добывающая отрасль) — 232 тыс. рублей;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа» — 220 тыс. рублей;
  • Мурманская область (рыболовство) — 193 тыс. рублей;
  • Республика Саха (добывающая отрасль_ — 176 тыс. рублей.

Санкт-Петербург расположился на девятом месте, там наивысшая средняя зарплата была в сфере IT — 158 тыс. рублей.

Последние места занимают:

  • Республика Калмыкия (госслужба) — 47 тыс. рублей;
  • Республика Мордовия (госслужба) — 49 тыс. рублей;
  • Псковская область (госслужба) — 49 тыс. рублей;
  • Ивановская область (госслужба) — 49 тыс. рублей;
  • Алтайский край (госслужба) — 50 тыс. рублей.
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