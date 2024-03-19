Названа отрасль, в которой в Пермском крае в 2023 году была самая большая зарплата

Пермский край оказался в середине рейтинга российских регионов по зарплатам в отраслях — 40 место из 85. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2023 году в Прикамье — химическая промышленность, где сотрудники в среднем в месяц получали 78 тыс. рублей.