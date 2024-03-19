Названа отрасль, в которой в Пермском крае в 2023 году была самая большая зарплата

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Пермский край оказался в середине рейтинга российских регионов по зарплатам в отраслях — 40 место из 85. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2023 году в Прикамье — химическая промышленность, где сотрудники в среднем в месяц получали 78 тыс. рублей.
Свердловская область расположилась на 31 месте, там самая высокая средняя зарплата в сфере IT и связь — 90 тыс. рублей. Челябинская область оказалась ниже Прикамья — 58 место, профессиональная и научная деятельность с зарплатой в 67 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА Новости.
Лидирующие позиции занимают:
Санкт-Петербург расположился на девятом месте, там наивысшая средняя зарплата была в сфере IT — 158 тыс. рублей.
Последние места занимают: