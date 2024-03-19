«Особый язык любви». В Перми продается красивый и высокотехнологичный бизнес

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Тепличный комплекс ИнтеллектАгро и сеть цветочных магазинов FreskaRosa, выставлены на продажу за 60 млн рублей, объявление размещено на сайте Avito. Как стало известно Properm.ru, собственнику не хватает времени для этого направления бизнеса, поскольку в приоритете стоят международные проекты.
Современный автоматизированный тепличный комплекс по выращиванию роз площадью 0,23 га находится в деревне Пакли Осинского района, в 160 км от Перми. Общая площадь собственных земель составляет 6,26 га. Круглый год можно выращивать цветы, более 300 тыс. роз в год. Сейчас высажено более 16 тыс. кустов (саженцы привезены из Голландии).
Журналист Properm.ru и мама шести детей Татьяна Зырянова с 2016 года является постоянной клиенткой FreskaRosa. «Первые букеты были заказаны в роддом, в благодарность врачу, который спас меня и мою дочь Надежду. Это были очень сложные роды, но врач справилась, и моя Надюша родилась здоровой, и я осталась жива. Мужу очень хотелось отблагодарить врача, и лучший подарок в таком случае — это цветы, — рассказала Татьяна Зырянова. — Рано утром, до начала рабочего дня, приехал менеджер компании с цветами и вазонами, красиво расставил их у кабинета врача. Конечно, надо было видеть её реакцию. Она была так растрогана!»
101 роза простояла в роддоме две недели, до самой выписки мамы и дочки (да, им пришлось задержаться). «О, я сразу поняла, что с этой компанией нам по пути. Еще не видела таких свежих, таких ароматных роз, и чтобы они так долго стояли!» — вспоминает Татьяна Зырянова.
«Розы — это особый язык любви, — уверена Татьяна Зырянова. — Розы можно подарить своей любимой учительнице, и мы так и делали. Приезжали к ней всей семьей, с букетом бордовых роз, разговаривали, вспоминали разные истории, пили чай с вареньем, и время замирало как на старых фотографиях, щемительно и нежно».
На каждый День Рождения детей муж дарит Татьяне букет её любимых роз сорта Red Naomi, а дочкам нравятся более нежные расцветки, поэтому у каждого праздника своя атмосфера, свой характер.
Розы можно подарить воспитателю в детском саду, коллеге, тренеру, репетитору, невесте на свадьбу, новоселам, на юбилей тёте, на рождение ребенка, священнику на именины. Ими можно украсить любой зал на любой корпоратив, на любой форум, конференцию. С ними можно встречать вернувшихся домой спортсменов или провожать в другие города выросших детей.
Розы надо дарить на премьерах спектаклей и на профессиональных праздниках, вручать гостям города и победителям разных конкурсов. А уж когда провинился перед любимой или хочешь завоевать её сердце, без самого большого букета роз не обойтись.
«Знаете, что главное при выборе роз? — Говорит Татьяна Зырянова. — Чтобы они были свежие. Очень хочется, чтобы этому бизнесу нашелся хороший хозяин. Я горжусь тем, что в Пермском крае выращивают розы ничуть не хуже голландских, они стойкие, ароматные, разной расцветки, они на все случаи жизни. И всегда дарят радость, любовь, тепло».
В объявлении отмечено, что у FreskaRosa есть клиентская база постоянных оптовых и розничных покупателей, есть собственная база корпоративных клиентов. Везде установлены системы охраны и видеонаблюдения. Среднемесячная выручка магазинов за 2023 год составила 1,4 млн рублей.