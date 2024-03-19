«Особый язык любви». В Перми продается красивый и высокотехнологичный бизнес

Журналист Properm.ru и мама шести детей Татьяна Зырянова с 2016 года является постоянной клиенткой FreskaRosa. «Первые букеты были заказаны в роддом, в благодарность врачу, который спас меня и мою дочь Надежду. Это были очень сложные роды, но врач справилась, и моя Надюша родилась здоровой, и я осталась жива. Мужу очень хотелось отблагодарить врача, и лучший подарок в таком случае — это цветы, — рассказала Татьяна Зырянова. — Рано утром, до начала рабочего дня, приехал менеджер компании с цветами и вазонами, красиво расставил их у кабинета врача. Конечно, надо было видеть её реакцию. Она была так растрогана!»