Осторожно, скользко! В Прикамье ожидается гололедица

Завтра, 20 марта, в Прикамье ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, по возможности не совершать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию между автомобилями.