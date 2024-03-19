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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Пермском крае утром и ночью 20 марта на дорогах ожидается гололедица

Осторожно, скользко! В Прикамье ожидается гололедица

19 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Пермском крае утром и ночью 20 марта на дорогах ожидается гололедица

Погодные условия ухудшатся завтра.

Завтра, 20 марта, в Прикамье ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, по возможности не совершать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию между автомобилями.

Пешеходам нужно не забывать быть осторожными, переходя проезжую часть и передвигаясь по тротуарам. О неблагоприятной погоде лучше предупредить родных и знакомых, а об инцидентах сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

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#Общество#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гололедица
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