Осторожно, скользко! В Прикамье ожидается гололедица

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Завтра, 20 марта, в Прикамье ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, по возможности не совершать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию между автомобилями.
Пешеходам нужно не забывать быть осторожными, переходя проезжую часть и передвигаясь по тротуарам. О неблагоприятной погоде лучше предупредить родных и знакомых, а об инцидентах сообщать по единому номеру экстренных служб 112.