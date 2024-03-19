Отправлен в СИЗО пытавшийся дать взятку начальнику пермской колонии предприниматель

Как сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, в отношении начальника ФКУ ИК №37 ГУФСИН России по Пермскому краю и его посредника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере), и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере).