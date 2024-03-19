Отправлен в СИЗО пытавшийся дать взятку начальнику пермской колонии предприниматель

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Свердловский районный суд Перми отправил в СИЗО по ходатайству следствия до 17 мая бизнесмена Олега Попова. Об этом журналисту Properm.ru сообщили в суде.
Его тоже задержали вчера, 18 марта, вместе с начальником ИК-37 Ильей Асламовым оперативники ФСБ и ГУФСИН. Попова подозревают в покушении на дачу взятки начальнику колонии.
Свердловский районный суд Перми сегодня, 19 марта также избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову.
Не исключено, что в деле в перспективе будут и другие лица и эпизоды.
О задержании подозреваемых сегодня сообщила в группе «Реальная ОНК Пермского края» пермская общественница Оксана Асауленко. По данным Асауленко, это произошло вчера, 18 марта. В операции участвовали сотрудники внутренней безопасности ГУФСИН совместно с УФСБ. Позже факт задержания корреспонденту Properm.ru подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Сейчас в колонии №37 ведутся следственные действия.
Как сообщают в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, в отношении начальника ФКУ ИК №37 ГУФСИН России по Пермскому краю и его посредника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере), и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере).
Кроме того, 19 марта в отношении начальника ФКУ ИК № 29 Дмитрия Ассанова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).