Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть

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Published Сегодня, 02:52
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64-летняя пермячка, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, где проходили выборы, находится в травматологическом отделении больницы имени Тверье. По данным источника 59.RU, у женщины травматическая ампутация кисти. Медики попытались сохранить два пальца, но пока неизвестно, чем эта попытка закончится.
Травматическая ампутация — это отрыв конечности в результате травматического воздействия. Такая ампутация бывает полной или не полной.
Ранее заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов утверждал, что женщине не оторвало руку, как писали некоторые Telegram-каналы. Он говорил, что она получила травму руки, не сообщая подробностей.
Пенсионерка пришла в ДК Солдатова в последний день голосования. Она взорвала новогоднюю петарду в уборной, пострадала только сама пермячка. Ее госпитализировали.
Первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказывал, что женщина вела трансляцию своих действий на Украину, за взрыв петарды ей обещали помочь с выплатой коммунальных долгов.