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Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов в ДК Солдатова, потеряла кисть

Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть

19 марта 2024, 02:52
Фото: ideogram.ai

Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов в ДК Солдатова, потеряла кисть

Женщина после инцидента попала в больницу.
Сюжет
Выборы

64-летняя пермячка, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, где проходили выборы, находится в травматологическом отделении больницы имени Тверье. По данным источника 59.RU, у женщины травматическая ампутация кисти. Медики попытались сохранить два пальца, но пока неизвестно, чем эта попытка закончится.

Травматическая ампутация — это отрыв конечности в результате травматического воздействия. Такая ампутация бывает полной или не полной.

Ранее заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов утверждал, что женщине не оторвало руку, как писали некоторые Telegram-каналы. Он говорил, что она получила травму руки, не сообщая подробностей.

Пенсионерка пришла в ДК Солдатова в последний день голосования. Она взорвала новогоднюю петарду в уборной, пострадала только сама пермячка. Ее госпитализировали.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказывал, что женщина вела трансляцию своих действий на Украину, за взрыв петарды ей обещали помочь с выплатой коммунальных долгов.

Украина и долги. Все, что известно о взрыве петарды в пермском ДК, где были выборы
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