Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть

64-летняя пермячка, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, где проходили выборы, находится в травматологическом отделении больницы имени Тверье. По данным источника 59.RU, у женщины травматическая ампутация кисти. Медики попытались сохранить два пальца, но пока неизвестно, чем эта попытка закончится.