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Published Сегодня, 05:03

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Updated Сегодня, 05:19

Пермяк перевел мошенникам почти 1 млн рублей после звонка от сотрудницы Госуслуг

Пермяк отдал мошенникам почти миллион рублей. Как его обманули

19 марта 2024, 05:03
Фото: ideogram.ai

Пермяк перевел мошенникам почти 1 млн рублей после звонка от сотрудницы Госуслуг

Сейчас силовики пытаются найти преступников.

Жителя Орджоникидзевского района Перми обманули мошенники. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце февраля к ним обратился мужчина 1969 года рождения. Он рассказал, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей сайта Госуслуги.

Она пояснила, что аккаунт пермяка якобы взломан, неизвестные получили доступ к его персональным данным, заказали справку о доходах, а затем оформили кредит. Для борьбы с этими действиями пермяку предложили самому оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Мужчина сделал это, мошенники получили 974 тыс. рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело о дистанционном мошенничестве.

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