Пермяк отдал мошенникам почти миллион рублей. Как его обманули

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Жителя Орджоникидзевского района Перми обманули мошенники. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце февраля к ним обратился мужчина 1969 года рождения. Он рассказал, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей сайта Госуслуги.
Она пояснила, что аккаунт пермяка якобы взломан, неизвестные получили доступ к его персональным данным, заказали справку о доходах, а затем оформили кредит. Для борьбы с этими действиями пермяку предложили самому оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Мужчина сделал это, мошенники получили 974 тыс. рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело о дистанционном мошенничестве.