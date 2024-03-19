Пермяк отдал мошенникам почти миллион рублей. Как его обманули

Она пояснила, что аккаунт пермяка якобы взломан, неизвестные получили доступ к его персональным данным, заказали справку о доходах, а затем оформили кредит. Для борьбы с этими действиями пермяку предложили самому оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Мужчина сделал это, мошенники получили 974 тыс. рублей.