После декабрьского коммунального ЧП в Соликамске сменился вице-мэр

Несколько чиновников покинули свои посты после крупного коммунального ЧП на теплосетях в Соликамске в середине декабря. Тогда без тепла остались жители трех микрорайонов. Вице-мэр по вопросам безопасности Андрей Швецов уволился по собственному желанию неделей позже. Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова.