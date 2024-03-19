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В Соликамске после декабрьской коммунальной аварии сменили вице-мэра

После декабрьского коммунального ЧП в Соликамске сменился вице-мэр

19 марта 2024, 07:47
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В Соликамске после декабрьской коммунальной аварии сменили вице-мэра

Кадровые перестановки в администрации начались еще в декабре.

Заместителем главы администрации по вопросам безопасности Соликамского городского округа назначен бывший начальник управления муниципального контроля администрации округа Сергей Майструк. Должность заместителя главы по вопросам ЖКХ остается вакантной, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Несколько чиновников покинули свои посты после крупного коммунального ЧП на теплосетях в Соликамске в середине декабря. Тогда без тепла остались жители трех микрорайонов. Вице-мэр по вопросам безопасности Андрей Швецов уволился по собственному желанию неделей позже. Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова.

Из-за коммунальной аварии в период с 12 по 15 декабря в многоквартирных домах и образовательных учреждениях Соликамска отсутствовало отопление. Аварийная ситуация случилась на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго»

В Соликамске после ЧП на теплосетях покинул пост еще один замглавы администрации
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#Общество#Коммунальный рай#Кадровые перестановки#Пермь#Соликамск
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