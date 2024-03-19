Проверка выявила нарушения в работе одного из металлургических заводов Прикамья

В частности, предприятием не осуществлена постановка производственной площадки на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На заводе не проведена инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не разработаны программы производственного экологического контроля и декларация о воздействии на окружающую среду, не согласованы мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, не составлены паспорта на образующиеся отходы, не организован учет движения отходов. Кроме того, завод не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду, утилизирует отходы без подачи необходимых документов о включении в реестр утилизаторов, а также осуществляет недропользование в отсутствие соответствующей лицензии, отмечают в надзорном ведомстве.