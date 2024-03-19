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Проверка выявила нарушения в работе одного из металлургических заводов Прикамья

Проверка выявила нарушения в работе одного из металлургических заводов Прикамья

19 марта 2024, 15:17
Недочеты в работе касаются экологической сферы,

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения ООО «Бисерский литейный завод» законодательства об охране окружающей среды и природопользования. Выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, предприятием не осуществлена постановка производственной площадки на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На заводе не проведена инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не разработаны программы производственного экологического контроля и декларация о воздействии на окружающую среду, не согласованы мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, не составлены паспорта на образующиеся отходы, не организован учет движения отходов. Кроме того, завод не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду, утилизирует отходы без подачи необходимых документов о включении в реестр утилизаторов, а также осуществляет недропользование в отсутствие соответствующей лицензии, отмечают в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурором руководителю общества внесено представление, возбуждены дела по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду), чч. 1, 9, 10 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«Бисерский литейный завод» находится на реке Бисер, притоке реки Койвы, впадающей в реку Чусовую, в поселке Старый Бисер Горнозаводского городского округа. Количество работающих 37 человек. Специализируется на выпуске литейной продукции для печей.

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#Экономика#Экология#Прокуратура#Горнозаводск#Металлургический завод#Металлургия#Горнозаводской район
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