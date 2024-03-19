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Родители будущих пермских первоклассников уже могут заполнить черновик заявления

Родители будущих пермских первоклассников уже могут заполнить черновик заявления

19 марта 2024, 04:58
Фото: 1MI
Прием заявление в первые классы стартует 1 апреля.

Во всех пермских школах прием заявлений в первые классы стартует 1 апреля. Подготовить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете на портале родители могут уже с 18 марта, сообщают в краевом минобре.

Заявление можно подать тремя основными способами, в том числе через цифровые сервисы. В частности, с этого года жители Прикамья смогут подать заявление с помощью портала «Госуслуги».

Подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка «Отправить» станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете.

Для формирования заявления через Госуслуги понадобятся подтвержденная учетная запись, паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, данные документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории.

Кроме того, пользователям может прийти сообщение о необходимости предоставить оригиналы документов в школу. В обязательном порядке необходимо будет предоставлять документы, подтверждающие льготы.

В ведомстве отмечают, заявление на запись ребенка в 1 класс также можно подать лично в школе или направить пакет документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Прием в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы.

Зачисление на первом этапе производится после 30 июня в течение трех рабочих дней.

Второй этап приема детей — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. Зачисление производится по каждому заявлению в течение пяти рабочих дней.

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