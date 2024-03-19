Родители будущих пермских первоклассников уже могут заполнить черновик заявления

Прием в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут на закрепленной за школой территории, то есть в том же районе, где находится учреждение, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы.