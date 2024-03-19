Рояль за 6 млн для хоровой капеллы мальчиков в Перми поставит компания из Питера

По данным Rusprofile, компания, победившая в аукционе, зарегистрирована в 2022 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство музыкальных инструментов. ООО также в рамках госконтрактов поставляло рояли и другие музыкальные инструменты в различные города РФ. Например, в этом году компания поставила рояль за 22 млн рублей для ФГБОУ ВО «Новосибирская Государственная Консерватория имени М. И. Глинки».