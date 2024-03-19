properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Рояль за 6 млн для хоровой капеллы мальчиков в Перми поставит компания из Питера

Рояль за 6 млн для хоровой капеллы мальчиков в Перми поставит компания из Питера

19 марта 2024, 07:54
Фото: pexels.com
Начальная цена на рояль и доставку составляла почти 11 млн рублей.

Пермская «Хоровая капелла мальчиков» нашла компанию, которая доставит ей концертный рояль. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 10,9 млн рублей. На аукцион подали три заявки, победителем стало ООО «ФМИИТО „Культурное Наследие“». Компания готова приобрети рояль для капеллы за 6,4 млн рублей.

Судя по техническому заданию, роль обязательно должен быть черным, струны для инструмента должны быть производства немецкой фирмы Roslau. А вирбельбанк (деталь, выполняющая роль в удержании струн) склеен из 11 слоев американского клена. Срок поставки рояля — до 17 мая 2024 года.

По данным Rusprofile, компания, победившая в аукционе, зарегистрирована в 2022 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство музыкальных инструментов. ООО также в рамках госконтрактов поставляло рояли и другие музыкальные инструменты в различные города РФ. Например, в этом году компания поставила рояль за 22 млн рублей для ФГБОУ ВО «Новосибирская Государственная Консерватория имени М. И. Глинки».

Читайте также:
В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции за 665 млнНемецкие струны и американский клен. В Перми ищут рояль для хоровой капеллы за 11 млнВ Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
#Пермь#Образование#Закупки#Закупка
Подпишитесь
«На Парковом нет спорта!» В Перми землю под спорткомплекс отдали застройщикам
Сегодня, 06:41
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
Сегодня, 08:02
В Пермском крае силовики задержали начальника колонии строгого режима
Сегодня, 06:08
Явка не провалена. Как либералы подогрели интерес к выборам у консерваторов
Сегодня, 02:00
Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть
Сегодня, 02:52
В апреле в Перми начнут ремонт единственной дороги до вокзала Пермь II
Сегодня, 04:24