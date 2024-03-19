Рояль за 6 млн для хоровой капеллы мальчиков в Перми поставит компания из Питера

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Пермская «Хоровая капелла мальчиков» нашла компанию, которая доставит ей концертный рояль. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 10,9 млн рублей. На аукцион подали три заявки, победителем стало ООО «ФМИИТО „Культурное Наследие“». Компания готова приобрети рояль для капеллы за 6,4 млн рублей.
Судя по техническому заданию, роль обязательно должен быть черным, струны для инструмента должны быть производства немецкой фирмы Roslau. А вирбельбанк (деталь, выполняющая роль в удержании струн) склеен из 11 слоев американского клена. Срок поставки рояля — до 17 мая 2024 года.
По данным Rusprofile, компания, победившая в аукционе, зарегистрирована в 2022 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство музыкальных инструментов. ООО также в рамках госконтрактов поставляло рояли и другие музыкальные инструменты в различные города РФ. Например, в этом году компания поставила рояль за 22 млн рублей для ФГБОУ ВО «Новосибирская Государственная Консерватория имени М. И. Глинки».