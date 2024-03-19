С погибшим две недели назад участником СВО простятся в Березниках

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Рядовой Константин Минеев из Березников был убит на СВО. Прощание с ним состоится в среду, 20 марта, в 11:00 в Культурно-деловом центре, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сестра погибшего в соцсети «ВКонтакте» уточняет, что Константин родился 2 января 1985 года. По ее информации, Минеев погиб 6 марта текущего года под Авдеевкой при штурме.
СВО началась 24 февраля 2022 года. О погибших сообщают власти муниципалитетов и их родственники. Сроки завершения спецоперации неизвестны.