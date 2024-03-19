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В Березниках простятся с 39-летним рядовым, погибшим на СВО 6 марта

С погибшим две недели назад участником СВО простятся в Березниках

19 марта 2024, 06:55
Фото: пресс-служба администрации Березников; соцсети

В Березниках простятся с 39-летним рядовым, погибшим на СВО 6 марта

Официально о смерти мужчины сообщили власти.

Рядовой Константин Минеев из Березников был убит на СВО. Прощание с ним состоится в среду, 20 марта, в 11:00 в Культурно-деловом центре, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сестра погибшего в соцсети «ВКонтакте» уточняет, что Константин родился 2 января 1985 года. По ее информации, Минеев погиб 6 марта текущего года под Авдеевкой при штурме.

СВО началась 24 февраля 2022 года. О погибших сообщают власти муниципалитетов и их родственники. Сроки завершения спецоперации неизвестны.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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