Смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка в Новокузнецке, попало на видео

На записи, появившейся в интернете, видно, что ехавшие по правому ряду ул. Ноградской, тормозят перед пешеходным переходом, так как горит запрещающий сигнал светофора. Два человека переходят дорогу, затем из-за автомобиля справа выходит пожилая женщина. В этот момент скорая едет по левому ряду и сбивает ее.