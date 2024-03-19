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Updated Сегодня, 04:28

Смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка в Новокузнецке, попало на видео

Смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка в Новокузнецке, попало на видео

19 марта 2024, 04:26
Фото: скриншот видео из соцсетей
Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Сюжет
Дтп

Смертельное ДТП в Новокузнецке произошло в минувшее воскресенье, 17 марта. Авария попала на камеру видеорегистратора, сообщает VSE42.Ru.

На записи, появившейся в интернете, видно, что ехавшие по правому ряду ул. Ноградской, тормозят перед пешеходным переходом, так как горит запрещающий сигнал светофора. Два человека переходят дорогу, затем из-за автомобиля справа выходит пожилая женщина. В этот момент скорая едет по левому ряду и сбивает ее.

В пресс-службе полиции Кузбасса рассказали, что машина скорой ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, но 83-летняя женщина не увидела автомобиль. Позже в больнице она скончалась от полученных травм.

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#Происшествия#Дтп#Смертельное дтп
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