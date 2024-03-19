Смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка в Новокузнецке, попало на видео

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Смертельное ДТП в Новокузнецке произошло в минувшее воскресенье, 17 марта. Авария попала на камеру видеорегистратора, сообщает VSE42.Ru.
На записи, появившейся в интернете, видно, что ехавшие по правому ряду ул. Ноградской, тормозят перед пешеходным переходом, так как горит запрещающий сигнал светофора. Два человека переходят дорогу, затем из-за автомобиля справа выходит пожилая женщина. В этот момент скорая едет по левому ряду и сбивает ее.
В пресс-службе полиции Кузбасса рассказали, что машина скорой ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами, но 83-летняя женщина не увидела автомобиль. Позже в больнице она скончалась от полученных травм.